عجمان تبدأ برنامج «بيوت العطلات»

المصدر: عجمان – البيان

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تستعد دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع شركائها في قطاعات السفر والسياحة والضيافة، لتقديم مشاريع سياحية رائدة وآمنة ومستدامة في سوق السفر العربي، وتتوافق هذه المشاريع مع المبادئ التوجيهية للسياحة المستدامة التي تم تبنيها في رؤية عجمان للسياحة 2030، حيث تهدف الإمارة إلى أن تصبح وجهة سياحية رئيسية في العالم.

وستعمل الأحكام الصادرة مؤخراً من الدائرة بشأن برنامج «بيوت العطلات»، والتي ستدخل حيز التنفيذ في مايو الجاري، على تعزيز صناعة السياحة وتمكين أصحاب المنازل والشركات على حد سواء من تسجيل ممتلكاتهم لعقود إيجار قصيرة الأجل للسياح.

ووفقاً لموقع «نامبيو»، وهو أكبر قاعدة بيانات لتكلفة المعيشة في العالم، تصدّرت عجمان قائمة أكثر المدن أماناً في العالم لعام 2023، وذلك بتفوقها على العديد من المدن الإقليمية المماثلة. ومن المتوقع أن تزيد هذه التصنيفات من الجذب السياحي في المنطقة.

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