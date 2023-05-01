أبوظبي تستهدف جذب 24 مليون زائر 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أهدافها الجديدة لقطاع السياحة في الإمارة، والتي تشمل خططاً جديدة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية عام 2023، وذلك قبل مشاركتها في معرض سوق السفر العربي اليوم بدبي.

قال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: انسجاماً مع الرؤية والخطط الاستراتيجية للدائرة، ومع ما شهده القطاع السياحي من نمو إيجابي في العامين الأخيرين.

وأضاف: «هدفنا الطموح لاستقبال أكثر من 24 مليون زائر بحلول نهاية عام 2023 يأتي تعزيزاً للنمو القوي الذي حققناه، ولم يكن هذا النجاح ممكناً لولا قوة الشراكات التي تربطنا مع شركائنا لتقديم تجارب سياحية وفعاليات تجارية بمستوى عالمي على مدار العام». واستقبلت الإمارة ما مجموعه 18 مليون زائر العام الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 13 % مقارنة بعام 2021. كما بلغت معدلات إشغال الفنادق أكثر من 70 % للفترة نفسها.

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