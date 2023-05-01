روتانا تتوسّع بتشغيل 120 فندقاً 2030

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت روتانا؛ شركة إدارة الفنادق في المنطقة، التي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، النقاب عن خططها الطموحة للتوسّع في المنطقة وتشغيل 120 فندقاً يضمّ 28,000 غرفة بحلول العام 2030، في إطار فعاليات سوق السفر العربي 2023.

فرصة

واغتنمت الشركة الفرصة هذا العام الذي يوافق الذكرى الثلاثين على انطلاق فعاليات سوق السفر العربي، وكذلك انطلاق علامة روتانا للكشف عن مجموعة عروضها المرتقبة في علاماتها الستّ المتميّزة هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أنّ روتانا لا تزال ماضيةً في ترسيخ مكانتها كإحدى العلامات الرائدة في مجال الضيافة، لا سيّما عبر 50 فندقاً قيد التطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لدى روتانا تعليقاً على خطط التوسّع: «في ضوء ما حصده قطاع الضيافة من نتائج مذهلة العام الماضي، أكاد أجزم أنّ الزخم ماضٍ في التزايد في المنطقة. وعليه، ومن خلال فهمنا الراسخ بالسوق، سنمضي أيضاً في توسيع حضورنا ومنح ضيوفنا أعلى مستويات الراحة والرفاهية والخدمة الشخصية التي تشتهر بها روتانا، وذلك في إطار التزامنا بشعارنا الذي نعمل به، ألا وهو (معنا للوقت معنى)».

وكانت روتانا قد أطلقت علامتها إيدج من روتانا عبر منبر سوق السفر العربي 2022. وشهدت العلامة منذ ذلك الحين تطوّرات هائلة، في إطار مساعيها الرامية إلى تشغيل حوالي 30 فندقاً تابعاً لعلامة إيدج من روتانا في المنطقة بحلول العام 2027. وافتتحت روتانا حتى الآن ثلاثة فنادق تحت إدارة إيدج من روتانا في الإمارات، وهي أريبيان بارك وبارك أبارتمنتس في نوفمبر 2022، وكذلك داماك هيلز 2 في فبراير 2023.

وقال مكرم الزير، نائب الرئيس - التطوير لدى روتانا: «ستقع فنادقنا الجديدة في الرياض والمدينة المنورة والباحة، وستقدّم للضيوف مزيجاً من الفنادق والشقق الفندقية». أمّا في مصر، فتعتزم روتانا أيضاً افتتاح منتجع الأقصر روتانا الفاخر الذي طال انتظاره في العام 2025، ناهيك عن خمسة فنادق جديدة قيد التطوير في القاهرة وعلى الساحل الشمالي.

وبمجرّد افتتاحه في العام 2025، سيصبح منتجع الأقصر روتانا الوجهة الأمثل للمسافرين لغرض الترفيه، وذلك لاحتوائه على 319 غرفة وثيرة وجناحاً فسيحاً، ما يوفّر للضيوف أقصى درجات الرفاهية والراحة، فضلاً عن تقديم مجموعة واسعة من خيارات الأطعمة والمشروبات ومرافق الاستجمام.

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