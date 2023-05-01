الإمارات أكبر مستثمر عربي بالمغرب بـ 50 مليار درهم

المصدر: الرباط - البيان

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التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية مؤخراً مع نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، التي عقدت يوم 29 أبريل 2023 في الرباط بالمملكة المغربية. وناقش الاجتماع سبل تعزيز وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات والمملكة المغربية.

وحضر اللقاء إلى جانب معاليه، كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتعليقاً على ذلك، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المغربية لتشمل كافة القطاعات الحيوية وذات الأولوية، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر نمواً وتقدماً وازدهاراً. وقال معاليه: «يأتي هذا اللقاء استكمالاً لجهود الجانبين في تعزيز التعاون والشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للبلدين الشقيقين».

يشار إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالمياً بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم مع نهاية عام 2021، كما وتعتبر ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمغرب خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.6 مليارات درهم خلال عام 2022.

ومن جهة أخرى ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، المنعقدة في الرباط بالمملكة المغربية. واستعرضت الاجتماعات بمجملها سبل تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، وأبرز القضايا على الساحة العالمية مثل الاقتصاد الدائري والتمويل المستدام.

وشارك معاليه والوفد المرافق في الاجتماعات السنوية، التي تشمل الاجتماع السنوي الثاني والخمسين لمجلس المحافظين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع الدورة الخمسين لمجلس المساهمين للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

التنمية العربية

وناقش الاجتماع السنوي الثاني والخمسون لمجلس المحافظين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، جملة من المواضيع في مقدمتها إقرار مشروع جدول الأعمال، وتقرير مجلس الإدارة عن النشاط والوضع المالي للصندوق مع التصديق على البيانات المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظين للدورة السنوية الثانية والخمسين للمجلس.

وقال معاليه: «نظراً للظروف الاستثنائية والتحديات التي تفاقمت من تبعات الجائحة وآثار التغيرات المناخية التي تعاني منها بعض الدول العربية، والتي أصبحت تشكل عقبة أمام الجهود التنموية، فإن ذلك يفرض علينا جميعاً بذلَ المزيد من الجهود لتحويل هذه التحديات إلى فرص تدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية».

تعيين

وخلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس المساهمين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تم الاطلاع على التقرير السنوي للمجلس، وتعيين رئيس الهيئة للدورة (2028-2023)، حيث رشحت دولة الإمارات الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، خلفاً لمحمد عبيد المزروعي لمنصب رئيس الهيئة للدورة (2028-2023).

وقال معاليه: «نظراً لخبرة الدكتور عبيد في مجال العمل الإنمائي، فنحن على ثقة قدرته على استكمال مسيرة التنمية والنهوض بالهيئة نحو تحقيق الأهداف المنوطة بها».

تمويل المناخ

ومن جهة أخرى شارك معالي محمد بن هادي الحسيني، في ورشة رفيعة المستوى حول قضايا تمويل المناخ لدعم الانتقال المستدام، والتي عقدت في 30 أبريل الجاري في مدينة الرباط في المملكة المغربية، على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة. وتهدف هذه الورشة إلى فتح قنوات الحوار مع صناع القرار والمعنيين لرسم خارطة طريق لإدارة التحديات المناخية لضمان الاستدامة في الدول العربية.

ناقشت الجلسة الأولى في الورشة السياسات الحكومية والاعتبارات الاقتصادية في التعامل مع متغيرات المناخ، ودور الحكومات في تخفيف المخاطر وتنسيق عمليات الاستجابة، مع استعراض لسياسات التكيف الفاعلة المعتمدة حالياً. وتعمقت الجلسة في فجوة المعرفة المرتبطة بقضايا المناخ وأطر العمل لتحقيق الاستقرار المالي، وآليات التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص، ودور البنوك في هذا المجال، وآلية وضع السياسات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

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