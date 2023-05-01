شباب بريطانيا يفضلون الانتقال إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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أفادت «ديلي تيلغراف» بأن دبي عززت مكانتها وجهة جاذبة للبريطانيين، خاصة فئة المهنيين الشباب، الذين باتوا يفضلون الانتقال إلى الإمارة للاستفادة من الفرص التي تزخر بها، وما توفره من نمط حياة عصري وبيئة آمنة ومناسبة للعائلات وفرص عمل مجزية وعدم وجود ضريبة على الدخل، حيث تحولت من مجرد وجهة سياحية بالنسبة لهم وباتت بيئة جاذبة أيضاً للعمل والعيش، ليس للشباب فقط، بل للعائلات أيضاً.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل توقعات نمو اقتصاد الإمارات بنسبة تصل إلى 3.2 % خلال العام الجاري بحسب توقعات البنك الدولي، فيما تعاني بريطانيا من عدة تحديات اقتصادية. وأشارت إلى تصريحات أدلى بها مؤخراً عملاق العقارات البريطاني نك كاندي الذي أشاد بدبي، وانتقد الحالة الاجتماعية والاقتصادية في بلاده.

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