«إثمار» تؤجل الإدراج في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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قالت شركة «إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة» إنها قد استكملت طلب إدراج أسهمها في منصة «نمو» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما لا تزال تنتظر الحصول على الموافقة النهائية من إدارة السوق بشأن الإدراج الرسمي.

وأفادت، في إيضاح صادر عنها أمس، بأنها خلال الأسبوع الأول من مايو الحالي بصدد الإعلان عن التحديثات بشأن الموعد النهائي لإتمام عملية الإدراج وطرح الأسهم في المنصة الفرعية الخاصة بالسوق، عوضاً عن الموعد المعلن عنه مسبقاً بتاريخ الأول من مايو.

ووفق تصريحات الشركة السابقة فإن إدراج أسهمها في سوق «نمو» الثانوي التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية سيوفر لها فرصة للتوسع وتطوير قيمة استثماراتها المستقبلية داخل الدولة وفي الأسواق الخارجية.

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