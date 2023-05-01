«كارتر آند وايت» تجمع 40 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «كارتر آند وايت» الإماراتية، المتخصصة في صناعة الملابس والإكسسوارات الفاخرة، أخيراً، عن جمع أول جولة تمويلية بقيمة 40 مليون درهم «series A».

وكشفت الشركة في بيان بهذه المناسبة أنها تطمح للإدراج في أسواق المال الإقليمية والعالمية في عام 2027.

وأفادت الشركة أنها ستستثمر قيمة الجولة التمويلية الأخيرة لكسب شريحة جديدة في سوق تجارة التجزئة في الإمارات والسعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، حيث تطمح الشركة إلى افتتاح أول متجر لها في مركز الفيصلية في قلب العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري، وسيليها افتتاح متاجر في كل من الكويت والدوحة وجدة وباقي دول الخليج.

وذكرت الشركة أنها ستفتتح أول متجر صيفي في جزيرة بورتو جيرفو الإيطالية، من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر 2023.

وقال عبدالله بن سعيد النابودة، رئيس مجلس إدارة الشركة: «فخورون بالإنجازات التي تحققت في مسيرة الشركة، وحريصون على مواصلة مسيرة النمو والتوسع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى وجهات عالمية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز