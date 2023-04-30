غرفة عجمان و«الاتحاد للماء والكهرباء» تبحثان توفير خدمات استباقية

المصدر: عجمان - البيان

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بحث سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، سبل التعاون المشترك بين الطرفين وفرص تكاتف الجهود لتوفير خدمات استباقية ذات قيمة مضافة تدعم توسع أعمال منشآت القطاع الخاص من أعضاء غرفة عجمان، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون للاستفادة من توجهات الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

حضر الاجتماع التنسيقي بمقر الاتحاد للماء والكهرباء في عجمان، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان، حيث يأتي الاجتماع ضمن جهود الغرفة المبذولة لترسيخ نهج تشاركي يضمن تطوير سياسات واستراتيجيات مستقبلية مرنة تعزز مساهمة القطاعات المختلفة في زيادة الناتج المحلي للإمارة.

خطط

استعرض الاجتماع نبذة حول خطط ومشاريع الاتحاد للماء والكهرباء في إمارة عجمان، والجهود المبذولة لتوفير شبكة طاقة مستدامة تعتمد أعلى المعايير لتواكب التطورات المتلاحقة التي تشهدها الإمارة، خاصة في القطاع الاقتصادي والنمو المتواصل لمصانع الإمارة نتيجة اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي، خاصة وأن العضوية الصناعية في عجمان شهدت نمواً بنسبة 8 % لتصل إلى 1,308 عضويات صناعية خلال عام 2022.

وأكد اللقاء ضرورة تكثيف التواصل المباشر بين غرفة عجمان والاتحاد للماء والكهرباء لرصد مقترحات أصحاب المصانع والشركات وسبل الاستفادة من القانون الاتحادي الخاص بتنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لضمان تحقيق توجهات الدولة الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية.

جهود

وأشاد سالم السويدي بجهود الاتحاد للماء والكهرباء ودورها في إمداد منشآت القطاع الخاص بالماء والطاقة الكهربائية عبر خمس إمارات، مؤكداً أن غرفة عجمان حريصة على تكثيف تعاونها مع الاتحاد للماء والكهرباء، لا سيما في ظل استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ «كوب 28».

وأوضح أن غرفة عجمان تسعى إلى تعزيز مشاركة أعضائها من المصانع لتحقيق مستهدفات الدولة وتوجهاتها في ما يخص تحقيق الحياد المناخي وتخفيض الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، وذلك عبر تعميم أفضل الممارسات والخبرات والتشجيع على الابتكار في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وعلى رأسهم الاتحاد للماء والكهرباء.

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