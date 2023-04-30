سعادة العملاء هدف استراتيجي لجمارك دبي

المصدر: دبي – البيان

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تنطلق تجربة جمارك دبي في إسعاد المتعاملين من رؤية حكومة دبي بتوفير خدمات ذات جودة عالمية بهدف الارتقاء بمستوى سعادتهم، وجعل السعادة هدفاً استراتيجياً تسعى لتحقيقه، ومن هذا المنطلق أطلقت جمارك دبي مبادرة حفل تكريم العملاء الشهري حيث تم تكريم الشركاء والعملاء المتميزين عن شهر إبريل بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وضمت قائمة المكرمين وفق الفئات المحددة شركات، الاعتماد لنظم الشحن، بولوري لوجيستيكس، بريم اكسبريس انترناشيونال كوريز، شركة المشاريع المتضامنة، الفردان للصرافة، وأوربت لوجيستيكس.

وأكد المدير العام لجمارك دبي أن الدائرة تضع تحقيق سعادة المتعاملين عبر تطوير تجربتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الجمركية الذكية وتعزيز رضاهم على رأس قائمة أولوياتها، حيث تكرس الدائرة جهودها لمواكبة الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل، وتوجيهات سموه بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

من جانبه قال يونس إبراهيم مدير إدارة إسعاد العملاء - مكلف إن جمارك دبي تلتزم بتحقيق سعادة المتعاملين، من خلال توفير خدمات وإجراءات جمركية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ويهدف ميثاق سعادة المتعاملين في جمارك دبي إلى تعزيز إشراك كافة شرائح العملاء من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين، وتوفير حلول مبتكرة وذكية تعزز من سعادتهم، ويبرز الميثاق معايير جودة خدمات الدائرة ويمكنها من تحديد توقعات العملاء للوصول إلى أعلى درجات التميز في الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن مبادرة تكريم العملاء شهرياً قوبلت بثناء وإشادات واسعة من قبل مجموعات العمل والتجارة.

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