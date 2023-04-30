غرفة دبي العالمية تشارك في معرض تكنولوجيا البيع بالتجزئة في لندن

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بعثتها التجارية إلى معرض تكنولوجيا البيع بالتجزئة المنعقد يومي 26 و27 أبريل في لندن.

يتم تنظيم المعرض سنوياً في مدينة لندن، ويستقطب أبرز تجار التجزئة من ذوي الفكر الاستشرافي وروّاد الابتكار التكنولوجي في المملكة المتحدة وأوروبا، بغرض التواصل والتعلم واستكشاف أحدث التوجهات في قطاع التجزئة، واستعراض أحدث الابتكارات التي ترتقي بمكانة القطاع.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعتبر دبي واحدة من أكثر أسواق التجزئة جاذبيةً في المنطقة، ويقدم هذا القطاع الحيوي مساهمة بارزة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تجاوزت نسبتها 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022».

وأضاف لوتاه: «تحرص غرفة دبي العالمية على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة لشركات التجزئة في دبي لضمان قدرتها على مواكبة توقعات العملاء المتغيرة باستمرار، والتي تكون في الغالب مدفوعةً بالتقدم التكنولوجي السريع في مجال التجارة الإلكترونية والتوجهات الرقمية الجديدة. وتواصل الغرفة دعم أعضائها في الوصول إلى المنصات المهمة مثل معرض تكنولوجيا البيع بالتجزئة المُقام في لندن، بهدف إثراء خبراتهم واطلاعهم على أحدث التوجهات والفرص في قطاع البيع بالتجزئة. كما يعد التواصل مع مجتمع تجارة التجزئة العالمي أمراً ضرورياً لتحفيز المزيد من الابتكارات، وتوسيع نطاق الشراكات مع روّاد قطاع التجزئة العالمي، وبالتالي تعزيز مكانة وسمعة قطاع التجزئة في دبي».

وضمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى المعرض 7 ممثلين لشركات التجزئة في دبي. وقام أعضاء الوفد بجولة في المعرض وشاركوا في فعالياته المختلفة، التي شملت حضور المؤتمرات التي استعرضت رؤى أبرز مفكري القطاع، والاجتماعات بين الشركات، والحوارات الملهمة حول موضوعات التكنولوجيا. وعقد أعضاء الوفد 50 اجتماع أعمال ثنائي مع مشاركين في المعرض لبحث فرص التعاون والشراكات الثنائية.

ويندرج إرسال هذه البعثة التجارية في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها غرفة دبي العالمية بهدف تحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة مختارة، والترويج لدبي كمركز استثماري عالمي مزدهر بين الشركات العاملة في تلك الأسواق.

تعمل غرفة دبي العالمية على تمكين شركات الإمارة من التوسع بنجاح نحو الأسواق العالمية، وضمان ترسيخ مكانة الإمارة كمركز هام للاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومةً بشبكة قوية من المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء العالم. وتلتزم الغرفة بدعم أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية في رفع قيمة تجارة الإمارة من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026، ودعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق الخارجية ذات الأولوية بحلول العام 2024.

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