«إم جلوري» تستثمر 15 مليار دولار بمشاريع عقارية في زنجبار

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أعلنت مجموعة إم جلوري القابضة، عن توسيع مجالات الاستثمار لتشمل القطاع العقاري خارج دولة الإمارات، موضحةً استثمار 15 مليار دولار (55.5 مليار درهم) في جزيرة زنجبار التنزانية.

وقالت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس مجموعة إم جلوري القابضة؛ رئيس مجلس إدارة شركة الدماني لتصنيع السيارات الكهربائية، إن «إم جلوري» وسعت من استثماراتها من خلال تأسيس شركة «إم جلوري زنجبار للاستثمار» والتي بدورها تقوم بتطوير وبناء أول جزيرة ذكية ومستدامة في قارة أفريقيا وهي «جزيرة اللولو» والتي ستكون الجزيرة الأكثر تميزاً في أنحاء قارة أفريقيا على الإطلاق.

وأضافت أن الميزانية المقررة لهذا المشروع العقاري الضخم تناهز 15 مليار دولار، موضحة أن المرحلة الأولى للتطوير والبناء سوف تضم قصوراً وفللاً سكنية، هذا بالإضافة إلى عدد من الفنادق العالمية.

وتأسست مجموعة إم جلوري القابضة عام 2020 بهدف ضم جميع الشركات المملوكة للدكتورة ماجدة العزعزي، والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاستدامة وتشمل الشركات المنضوية تحت مظلة المجموعة، مصنع الدماني لصناعة السيارات الكهربائية والذي يقع في مدينة دبي الصناعية، وشركة «ساندويفز» لتصميم تطوير وبناء السيارات الكهربائية والتي تأسست عام 2018 بهدف البحث والتطوير لقطاع السيارات التابعة للمجموعة، وشركة «إي إم» وهي مشروع مشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مصر، ومصنع «أوفيس تاتش للأثاث المكتبي» والذي يعد ثاني أكبر مصنع أثاث مكتبي في الإمارات.

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