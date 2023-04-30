«ريسبونس بلس» توزع 14 مليون درهم أرباحاً نقدية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وافق مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة المدرجة في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية على توزيع 14 مليون درهم أخرى كأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد توزيع 50 مليون درهم كأرباح مرحليّة على المساهمين في يناير 2023.

صدر القرار خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة لتمكين المساهمين من الحصول على 0.07 درهم لكل سهم، حيث يشكل إجمالي توزيعات الأرباح 7% من رأس مال الشركة.

وقال الرائد توم لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة على الإعلان الجديد: «هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها ريسبونس بلس القابضة بتوزيع أرباح على المساهمين هذا العام بعد توزيعات الأرباح المؤقتة وذلك بما يتماشى مع سياستنا الصديقة للمساهمين، والتي تؤكد التزامنا الراسخ بمكافأة المساهمين على ثقتهم واستثماراتهم».

وأشارت الشركة على مساهمي ريسبونس بلس القابضة الذين يرغبون في تحصيل أرباحهم مراعاة أن تاريخ آخر يوم للشراء (LED) قد تمّ تحديده في الرابع من مايو 2023، متبوعاً بتاريخ الاستبعاد من الأرباح (EXD) في الخامس من مايو 2023، بينما سيكون تاريخ إغلاق السجل (RCD) في 8 مايو 2023، وتاريخ الدفع في 29 مايو 2023.

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