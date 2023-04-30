35 % نمو رخص التجار عبر وسائل التواصل بالإمارات

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع عدد تجار السلع والخدمات عبر التواصل الاجتماعي المسجلين بالإمارات بأكثر من 35% حتى منتصف أبريل الجاري مقارنة بالعدد المسجل في منتصف مارس الماضي، وفق مؤشرات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني أظهرت دخول ما يقارب 1400 ترخيص جديد إلى بيئة الأعمال المحلية خلال تلك الفترة.

وأوضحت بيانات التراخيص أن عدد تجار الأونلاين المسجلين في سوق السلع والخدمات بالإمارات استقر عند 9440 تاجراً ومنصة مرخصة مع تباين فئات التراخيص.

ومنحت الدوائر المحلية بالإمارات 5246 رخصة للسلع والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل 3880 رخصة منتصف الشهر الماضي، ويشكل ذلك نحو 55.5% من التجار الرقميين المسجلين محلياً، فيما انخفض عدد المتاجرين بالسلع المختلفة عبر المواقع الإلكترونية إلى 2561 ترخيصاً، وبلغ تجار المنتجات الإلكترونية عبر الأونلاين 1043 تاجراً.

وشهدت القطاعات الأخرى زيادة نسبية في عدد التراخيص المسجلة حتى منتصف أبريل منها حوالي 203 منصات وتجار إلكترونيين في بيع الملبوسات و139 في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية، بينما بلغ تجار الأونلاين في المعدات والأجهزة المتنوعة 70 رخصة والسلع الغذائية حوالي 72 رخصة.

وشملت الأنماط المستحدثة لتجار «الأونلاين» المرخصين محلياً شركات إصدار بطاقات القيمة المخزنة أي بطاقة الدفع الرقمي بلغت حوالي 12 رخصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز