5 تدابير لحماية الأصول الرقمية للمؤسسات

المصدر: (دبي- البيان )

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قامت الإمارات باستثمارات كبيرة في مجال الأمن السيبراني، وأسست «مجلس الأمن السيبراني والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، إلى جانب تطبيق العديد من السياسات والقواعد الناظمة مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لحماية المؤسسات والشركات من المخاطر المتزايدة.

وقال حسان القرحاني، مدير عام شركة(فورسكاوت ) في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: يجب اتخاذ 5 تدابير لتأمين البنية التحتية المعلوماتية والسيبرانية ولعدم تكبد خسائر مالية ومعنوية كبيرة يصعب تعويضها غالباً في وقت قصير، مشيراً إلى أن هذه التدابير تتركز في:

1. اعتماد أطر ومعايير أمنية معتمدة دولياً، مثل آيزو 27001 وإطار الأمن السيبراني من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا وضوابط الأمن الحرجة من مركز أمن الإنترنت.

2. تدريب الموظفين وتعزيز وعيهم للمساعدة على الحد من مخاطر الأخطاء البشرية.

3. إجراء عمليات التقييم والتدقيق الأمنية المنتظمة لتحديد نقاط الضعف واتخاذ التدابير العلاجية اللازمة.

4. وضع خطط الاستجابة لحالات الاختراق والتي تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها عند حدوث اختراق لتخفيف الضرر وضمان التعافي بسرعة. 5. ضرورة التعاون مع الخبراء لتعزيز قدراتهم الداخلية ومواكبة أحدث التهديدات وأفضل الممارسات.

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