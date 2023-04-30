«أتش أم أتش» تتوسع بإضافة 18 فندقاً إلى محفظتها

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة «أتش أم أتش- إدارة الضيافة القابضة» عن استعداداتها للمشاركة في سوق السفر العربي 2023 بنسخته الثلاثين؛ الذي سينعقد غداً في مركز دبي التجاري العالمي.

وستستعرض المجموعة خلال مشاركتها في المعرض مشاريعها المبتكرة في قطاع الضيافة، وتتطلع إلى عقد وتوقيع اتفاقيات شراكة جديدة، كما ستسلط الضوء خلال المعرض على استراتيجياتها، وخططها المستقبلية، للتوسع في أسواق خارجية في المنطقة، بإضافة 18 فندقاً إلى محفظتها.

وستوقع المجموعة في اليوم الأول من المعرض بمشاركة عدد من المسؤولين والمديرين اتفاقية إدارة لـ 3 منشآت فندقية جديدة، كما ستحتفل بذكرى إطلاق علامتها الفندقية «إيكوس»، وستكشف المجموعة أيضاً ضمن فعاليات اليوم الثاني من المعرض عن خطط توسعة جديدة، إضافة إلى استراتيجيتها للسنوات المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات - إدارة الضيافة القابضة «إتش ام إتش»، باتريك أنطاكي: «تحرص المجموعة على المشاركة في هذا المعرض المهم نظراً لما يوفره من فرص استثنائية لجميع العاملين في صناعة السياحة، للالتقاء والتواصل وتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات، وأيضاً عقد شراكات واتفاقيات».

وقال هيثم عبد العزيز مدير العمليات - إدارة الضيافة القابضة «إتش ام إتش»: «أن مجموعة «أتش أم أتش» ماضية في خططها لتوسيع محفظتها الفندقية، خلال السنوات المقبلة، في إطار سعيها للاستفادة من الفرص القوية، التي توفرها أسواق المنطقة بشكل عام».

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