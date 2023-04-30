«الإمارات العقارية» تنجز 160 وحدة بعجمان 2022

المصدر: عجمان- البيان

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أنجزت شركة «الإمارات العقارية» حزمة من المشاريع العقارية المتنوعة خلال عام2022 وذلك لرفد السوق العقاري في إمارة عجمان بمشاريع تلبي رغبات الجميع أبرزها إنشاء 4 بنايات جديدة فاخرة في منطقة التلة، وتم طرح البنايات للإيجار، كما يجري العمل حالياً لإنجاز عدد 4 بنايات جديدة في نفس المنطقة، كما تم إنجاز التصاميم الهندسية لمشروع «لمجمع ازهي» والانتهاء من التصاميم الهندسية لمشروع «جاردن ريز يدنس» وهو بناية تتكون من 15 طابقاً.

وقالت حنان هاشم جانحو، المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية» تعمل الشركة جاهدة من أجل التوسعة في المشاريع العقارية المتنوعة لتلبية احتياجات السوق العقاري وتوفير مشاريع عقارية للإيجار وأخرى للتملك الحر، مشيرة إلى أنه تم إنجاز عدد160 وحدة سكنية جديدة عبارة عن شقق غرفتين وغرفة وصالة في 4 بنايات في منطقة التلة، مؤكدة بأنه تم استئجار جميع الوحدات التي صممت بمواصفات عالية الجودة.

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