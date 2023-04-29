الشركات الإماراتية تتطلع لزيادة استثماراتها في أوزبكستان

المصدر: طشقند - وام

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ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في منتدى طشقند الدولي الثاني للاستثمار بجمهورية أوزبكستان الصديقة.

وتضمن المنتدى مشاورات ثنائية بين الجانبين الإماراتي والأوزبكي استعرضا خلالها التعاون المشترك والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في مجال التطوير الحكومي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشارك معالي سهيل المزروعي في الجلسة الافتتاحية الحوارية لمنتدى طشقند الدولي الثاني للاستثمار، التي شارك فيها شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، حيث هنأ معاليه في كلمته جمهورية أوزبكستان على نجاح منتدى طشقند الدولي الثاني للاستثمار، وشكرهم على الدعوة لحضور المنتدى وحفاوة الاستقبال.

وأكد معالي المزروعي في كلمته خلال الجلسة الحوارية أن دولة الإمارات تسعى لتوسيع تعاونها مع جمهورية أوزبكستان الصديقة في شتى المجالات، ولا يقتصر التعاون في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر فقط، بل هناك خطط للتعاون في مجالات أخرى، كالنقل والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الإمارات ستستمر في بذل الجهود لتحقيق طموحات أوزبكستان.

وأشاد معاليه برؤية شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، المنفتحة على العالم، والتي قامت من خلالها الحكومة الأوزبكية بتحديث القوانين المحفزة للاستثمار، التي جلبت الكثير من المستثمرين ورؤوس الأموال لتطوير البنية التحتية والطاقة بالجمهورية.

وقال معاليه إن الاستثمار في النقل والبنية التحتية يعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام، وحافزاً رئيسياً للمستثمرين لضخ استثماراتهم في الدول التي تتمتع ببنية تحتية مناسبة، مشيراً إلى أن الشركات الإماراتية مثل مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» تعمل في أوزبكستان وتتطلع إلى زيادة استثماراتها، نظراً لتوفر البيئة المناسبة والمحفزة للشركات وللاستثمار الأجنبي.

من جانبه، أشاد الرئيس شوكت ميرزاييف بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، مشيراً إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي عززت جهود جمهورية أوزبكستان في تحقيق النهضة، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وفي ختام المنتدى عقد الرئيس ميرزاييف اجتماعاً مع معالي سهيل المزروعي، شارك فيه سعيد القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، وتم خلاله مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون بين البلدين.

ضم الوفد الرسمي المرافق لمعاليه كلاً من سعيد مطر الصيري القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، إلى جانب عدد من المسؤولين في كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وموانئ دبي، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

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