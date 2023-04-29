​«الاقتصاد والسياحة» تستعرض تجارب دبي الاستثنائية في «سوق السفر العربي»

المصدر: البيان

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تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين والمميزة لمعرض سوق السفر العربي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو 2023، وبمشاركة عدد كبير من الشركات العارضة وآلاف المشاركين من شتى دول العالم.

وتستعرض "دبي للاقتصاد والسياحة" خلال مشاركتها في دورة هذا العام من المعرض الذي يركز على السياحة المسؤولة خلال عام الاستدامة في الإمارات وبما يتماشى مع شعاره "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية"، المقومات السياحية والعروض التي تقدمها مختلف الوجهات والشركاء في المدينة، إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات الاستدامة، والجهود المبذولة لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، علاوة على الأنشطة والبرامج التي تضمن استدامة نمو قطاع السياحة.

وقد شهد جناح دبي هذا العام زيادة في المساحة مع انضمام أكثر من 122 شريكًا وممثلًا عن الجهات الحكومية والفنادق وشركات إدارة الوجهات ومنظمي الرحلات السياحية إلى "دبي للاقتصاد والسياحة"، ليرتفع عددهم بنسبة 21 بالمئة مقارنة بعام 2022، للترحيب بالمشاركين وزوار المعرض.

ويضم جناح دبي أيضًا مسؤولين وممثلين من الجهات الحكومية الرئيسية والشركاء بما في ذلك "دبي للثقافة"، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي، وهيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى متحف المستقبل، ومدينة إكسبو دبي، وماجد الفطيم.

وفي تعليق له على المشاركة، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "يمثل معرض سوق السفر العربي هذا العام نقطة تحول مع تسليطه الضوء على مفهوم الاستدامة ليتصدر اهتمام قطاع السياحة العالمي. وطيلة سنوات المعرض السابقة أحرزت دبي وبتوجيهات من القيادة الرشيدة تقدما استثنائيا في العديد من المجالات التي أسهمت في ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة سياحية رائدة، تمتلك مقومات هائلة، وقادرة على تقديم عروض وتجارب مميزة ومتنوعة ومستدامة".

وأضاف كاظم قائلا: "إسوف نستثمر تواجدنا في هذا المعرض الدولي المهم الذي يشارك به عدد كبير من أصحاب القرار والمسؤولين لمن أجل تبادل الآراء ومناقشة آلية العمل التي تقوم بها دبي لدعم مبادرات الاستدامة بما فيها مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وذلك في الوقت الذي نستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023، وكذلك للحديث عن خريطة الطريق لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتصبح المدينة واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم. كما وإننا نتطلع عبر هذ الحدث العالمي السنوي المهم الذي تستضيفه المدينة إلى التعاون مع شركائنا والأطراف المعنية ومجتمع السفر العالمي بشكل عام، للمحافظة على مكانة المدينة العالمية كوجهة سياحية مفضلة للزيارة، وكذلك رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة، وأن نكون إنموذجا يحتذى به لتعافي قطاع السياحة العالمي".

وستقوم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المعرض كذلك بتسليط الضوء على إنجازات "مبادرة دبي للسياحة المستدامة"، بما فيها "دبي تبادر" للاستدامة"، التي تشجع الناس على تغيير أسلوب حياتهم من خلال الحد من استهلاك البلاستيك والتي تشمل القوارير ذات الاستخدام الواحد، والتي نجحت في خفض ذلك النوع من القوارير سعة 500 مل بأكثر من 7 ملايين قارورة خلال عام واحد ابتداء من فبراير 2022. وكجزء من التزام المدينة بالاستدامة فإنه لن يتم استخدام البلاستيك في جناح دبي خلال المعرض. كما تستعرض الدائرة فنون الطهي و المأكولات لشركات وطنية وعلامات تجارية محلية مع ضمان أن تحمل الهدايا التي يتم توزيعها مفهوم الاستدامة.

كما تنظم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هذا العام أكبر برنامج استضافة للمشترين، والذي يستمر على مدار ستة أيام في الفترة من 29 أبريل حتى 4 مايو، ويستعرض إمكانات قطاع الضيافة المميز في دبي. ومن المقرر أن يكون هذا التجمع هو الأكبر ليحطم الأرقام القياسية السابقة، حيث سيشارك في البرنامج 450 من المشترين الذين يمثلون 31 سوقًا ودولة مختلفة من جميع قارات العالم. هذا وقد أسهم فتح الأسواق واستئناف السفر واستعادته لمستوياته السابقة في تمكين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من استضافة عدد كبير من منظمي الرحلات ووكلاء السفر، لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف العروض السياحية الاستثنائية في دبي.

ويتضمن برنامج الزائرين رحلة مكثفة لمدة يومين للمدينة في 30 أبريل و 1 مايو ، حتى يتمكن المشترون من الإطلاع على ثقافة دبي النابضة بالحياة، والهندسة المعمارية الرائعة، والضيافة الاستثنائية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم يومين في معرض سوق السفر العربي لعقد اجتماعات مع الشركاء والأطراف المعنية في دبي بتاريخ 2 و 3 مايو، ما يعطي المشترين فرصة للتواصل وتأسيس شراكات استراتيجية مع الشركات السياحية الرائدة في المدينة. ويعد حدث هذا العام فرصة استثنائية للمشترين لاستكشاف أفضل ما يقدمه قطاع السياحة في دبي، وكذلك تعزيز العلاقات التجارية، وتحقيق المزيد من النمو لقطاع السفر والسياحة في المنطقة.

وسيتمكن زوار جناح دبي من الاستمتاع بخوض تجربة تفاعلية مع تحدي "معالم دبي،" الذي سيعطيهم الفرصة للتعلم من خلال التعرف على مناطق الجذب الرئيسية في المدينة بطريقة مشوقة وكذلك ربح جوائز يومية.

كما سيتم خلال المعرض تسليط الضوء على قطاع المأكولات وفنون الطهي الذي يشهد نموا متزايدا، لاسيما في ظل تتويج دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع "تريب أدفايزر" للعام الثاني على التوالي، وكذلك انطلاق فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان دبي للمأكولات في 21 أبريل الجاري والتي تستمر حتى 7 مايو 2023. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم إطلاع زوار المعرض على مناطق الجذب الثقافية المتنوعة في المدينة، إلى جانب المهرجانات والفعاليات التي تحتضنها دبي على مدار العام، والتي تعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة والأعمال.

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