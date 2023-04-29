مكاسب الأسهم المحلية تتجاوز 106 مليارات درهم خلال أبريل

المصدر: وام

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تجاوزت المكاسب السوقية لأسواق الأسهم المحلية حاجز 106 مليارات درهم خلال تداولات شهر أبريل الجاري مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية والإدراجات الجديدة التي شملت "الأنصاري" للخدمات المالية و "أم. بي. أم. إي".

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، توزعت المكاسب السوقية لشهر أبريل بواقع 80.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و26.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 3.317 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي إلى 3.423 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.801 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و622.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال أبريل بنحو 26.6 مليار درهم موزعة بواقع 20.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و6 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 6.9 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 332.7 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 3.81% أو ما يعادل 359 نقطة ليغلق عند 9789.17 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 3.93% أو ما يوازي 365.6 نقطة ليقفل عند 9660.21 نقطة، وسجل المؤشران أكبر وتيرة صعود شهرية منذ أكتوبر الماضي.

دعم ارتفاع سوق أبوظبي خلال أبريل صعود قطاع المالية بنسبة 2.95% والسلع الاستهلاكية 9.58% والعقار 15.2% والصناعة 1.08% والطاقة 7% والاتصالات 8.3%، كما زاد مؤشر سوق نمو بنحو 1.22%.

وسجلت أسهم سوق أبوظبي مكاسب قوية خلال أبريل مع ارتفاع "بيانات" بأكثر من 17.7% و"الدار العقارية" 16.1% و"أبوظبي الإسلامي" 13.8% و"أغذية" 12.1% و"أبوظبي الأول" 10.1% و"دانة غاو" 9.7% و"موانئ أبوظبي" 9.1% و"أي آند" 8.8% و"أدنوك للحفر" 8.6% و"أدنوك للغاز" 7% و"أبوظبي التجاري" 6.3% و"أدنوك للتوزيع" 5% وملتيبلاي" 3.7%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 4.9 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً نحو 2.14 مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" 1.2 مليار درهم و"الدار العقارية" 1.16 مليار درهم و"أدنوك للغاز" 1.04 مليار درهم.

سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بأكثر من 4% أو ما يعادل 138 نقطة خلال أبريل ليغلق عند 3544.79 نقطة مقترباً من تسجيل أعلى مستوياته في عام مع صعود مؤشر قطاع المالية بنسبة 6.7% والعقارات 4.6% والصناعة 4% والسلع الاستهلاكية 13.2%.

وتعزز أداء سوق دبي خلال أبريل بارتفاع أسهم "دبي الإسلامي" 6.3% و"الإمارات دبي الوطني" 7.2% و"إعمار العقارية" 5.9% و"الأنصاري" بنسبة 15.5% و"سوق دبي المالي" 18.1% و"العربية للطيران" 3.3% و"سالك" 3.46% و"تيكوم" 1.7%.

واستحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات خلال أبريل جاذباً سيولة بنحو 1.37 مليار درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" مستقطباً نحو 527.2 مليون درهم، ثم "مصرف عجمان" 526.2 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" بسيولة 524.8 مليون درهم، و"سوق دبي المالي" 428.9 مليون درهم.

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