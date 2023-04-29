القرية العالمية .. برنامج حافل في آخر عطلة نهاية أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل القرية العالمية بعطلة نهاية الأسبوع الحالي، وهي الأخيرة ضمن موسمها الحالي بباقة من الفعاليات الترفيهية والتسويقية لتهدي الزوار أجمل الأوقات.

وتتبقى عطلة نهاية أسبوع واحدة أمام عشاق المتعة والترفيه في القرية العالمية والتي بدأت العد التنازلي لإسدال الستار على موسمها الـ 27 في 30 أبريل، ولكن ليس قبل أن تمنح ضيوفها فرصة الاستمتاع بعالم أكثر روعة من الترفيه والتسوق والمأكولات العالمية المتنوعة والمميزة في آخر عطلة نهاية أسبوع لهذا الموسم.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها يومياً من 4 عصراً وحتى 2 بعد منتصف الليل، وذلك بدءاً من الجمعة وحتى الأحد، في عطلة نهاية أسبوع ستكون الأكثر تميزاً بكل ما تزخر به من تجارب تسوق رائعة وتجارب عديدة من التسلية والمرح والترفيه.

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