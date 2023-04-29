730 مليون درهم صافي أرباح «بروج» الربعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بروج بي إل سي؛ إحدى شركات البتروكيماويات لحلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، نتائجها المالية لفترة ثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2023، بإيرادات بلغت 5.1 مليارات درهم مع تحقيق أرباح معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.7 مليار درهم كما حقق برنامج بروج لتعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً يزيد على 367 مليون درهم عبر تعزيز الكفاءة وتحسين الإيرادات.

وبلغ صافي الربح 730.8 مليون درهم وكان معدل تحويل التدفقات النقدية في الربع الأول قوياً للغاية، إذ بلغ 82%، وقال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: يسرنا الإعلان عن نتائج الربع الأول، إلى جانب عدد من الإنجازات التشغيلية والاستراتيجية المهمة، إذ تم الانتهاء بنجاح من الصيانة الدورية الشاملة المخطط لها لمصنع «بروج 2» في الوقت المحدد ووفقاً للميزانية المقررة، لنستعيد بذلك قدراتنا الإنتاجية بالكامل بداية من الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف: دفعت الشركة في أبريل أرباحاً نهائيةً قدرها 2.38 مليار درهم للمساهمين، وبذلك وصل مجمل توزيعات الأرباح لسنة 2022 بعد الاكتتاب العام إلى 3.58 مليارات درهم. وتجدد الشركة التزامها دفع توزيعات أرباح قدرها 4.8 مليارات عن 2023.

إنجازات الأشهر الثلاثة

ارتفعت العلاوة السعرية للبولي إيثيلين والبولي بروبيلين مقارنة بالربع السابق، إذ زادت علاوة البولي إيثيلين بنسبة 22% لتصل إلى 969.5 درهماً وزادت علاوة البولي بروبيلين بنسبة 17% لتصل إلى 503.1 دراهم. وارتفعت أحجام المبيعات ربع السنوية بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1,157 كيلو طن مع قيود على الأحجام مقارنة بالربع السابق، فيما بلغت الإيرادات نحو 5.1 مليارات درهم.

وانخفضت أحجام الإنتاج في الربع الأول بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها لمصنع «بروج 2»، والتي تم تنفيذها وفقاً للجدول الزمني المتوقع وفي حدود الميزانية المقررة. واكتملت الصيانة الشاملة لمصنع «بروج 2» بنجاح في 17 مارس 2023، مع عودة 200 كيلو طن إلى الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة.

وحقق برنامج الشركة لتعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً يزيد على 367 مليون درهم. ومن المتوقع أن يحقق برنامج تعزيز القيمة الذي يركز على تحسين الإيرادات وكفاءة التكاليف المتغيرة والثابتة تأثيراً بقيمة 1.47 مليار درهم في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في 2023.

ميزانية عمومية قوية

أعادت بروج في يناير الماضي، سداد 1.83 مليار درهم من تسهيلاتها التجارية الآجلة والبالغة قيمتها 13.4 مليار درهم، ما أسهم في تحقيق توفير أكبر عبر خفض تكاليف الفائدة، وذلك بفضل التركيز المستمر على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، ونظراً لتوافر رصيد نقدي كبير يزيد على 3.67 مليارات درهم.

تعيين

من ناحية أخرى، أعلنت شركة بروج تعيين الدكتور حسن كرم رئيساً تنفيذياً للعمليات في بروج من 1 مايو. وسيخلف الدكتور حسن لويس ديسال الذي سيغادر بروج بعد 6 سنوات من النجاح في قيادة عمليات الشركة. وسيقوم لويس ديسال، بمساعدة الدكتور حسن في العملية الانتقالية لضمان سلاسة سير العمليات واستمرار الأعمال.

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