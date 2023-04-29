مبيعات عقارات دبي تقفز 43.5 % في أبريل إلى 26.2 ملياراً

المصدر: دبي – بشار باغ

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شهد شهر أبريل الجاري تسجيل 7980 صفقة بيع لعقارات في دبي بقيمة 26.2 مليار درهم، تضمنت 6376 صفقة لوحدات سكنية بقيمة 11.7 مليار درهم، و620 لمبانٍ بقيمة 1.7 مليار درهم، و984 صفقة بيع لأراضٍ بقيمة 12.8 ملياراً، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك. وبالمقارنة بـ 18.2 مليار درهم قيمة المبيعات المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي، حقق أبريل 2023 نمواً بـ 43.5 % في إجمالي قيمة المبيعات العقارية التي وصلت إلى 26.2 ملياراً.

ومع تسجيل رهونات بقيمة 10.8 مليارات درهم وهبات بقيمة 545.7 مليون درهم، وصل إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال شهر أبريل إلى 37.5 مليار درهم.

وسجلت العقارات الجاهزة خلال شهر أبريل 4140 صفقة بيع بقيمة 18.3 مليار درهم تضمنت 2918 صفقة بيع لوحدات سكنية بقيمة 4.8 مليارات درهم و 238 صفقة لمبانٍ بقيمة 687.4 مليون درهم و984 صفقة لأراض بقيمة 12.8 مليار درهم، فيما تم تسجيل 3840 صفقة بيع لعقارات على الخريطة بقيمة 7.9 مليارات، تضمنت 3458 وحدة سكنية بقيمة 6.8 مليارات درهم و382 مبنى بقيمة فاقت مليار درهم.

مناطق

وتصدر منطقة «مقطرة» باقي مناطق دبي من حيث قيمة المبيعات مع تسجيلها لصفقة بيع قطعة أرض بقيمة 3.8 مليارات درهم، وجاءت نخلة جميرا في المرتبة الثانية بـ 1.7 مليار درهم قيمة 181 صفقة بيع للعقارات، وجاءت منطقة الخليج التجاري ثالثة بـ 603 صفقة بيع بقيمة 1.45 مليار درهم، تلتها منطقة برج خليفة في المرتبة الرابعة بـ 1.3 مليار درهم قيمة 318 صفقة، فيما تم تسجيل 1.1 مليار درهم قيمة 135 صفقة بيع في مرسى العرب. وسجلت قرية جميرا الدائرية أعلى عدد صفقات بيع للعقارات خلال الشهر بـ 1041 صفقة قيمتها ناهزت 1.1 مليار درهم.

ازدهار متواصل

ويأتي أداء القطاع العقاري في دبي خلال أبريل استمرار لحالة الازدهار المتواصلة التي يشهدها خلال السنوات الماضية مع مواصلة نمو المبيعات منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات في دبي خلال يناير إلى 28 مليار درهم نتجت عن 9814 صفقة، بنمو 69.7 % مقارنة بنفس الفترة من 2022 التي سجلت 16.5 مليار درهم من خلال 5757 صفقة، وشملت المبيعات 7691 صفقة بيع لوحدات سكنية في يناير و734 مبنى و1369 أرضاً.

وشهد شهر فبراير 9013 صفقة بيع لعقارات بقيمة إجمالي بلغت 26.7 مليار درهم بنمو 64.8 % مقارنة مع المبيعات المسجلة في ذات الشهر من العام الماضي والتي بلغت 16.2 مليار درهم. وشهد شهر مارس تسجيل 12157 صفقة بيع عقارية بقيمة 34.1 مليار درهم، تضمنت 9584 صفقة بيع لوحدات عقارية بالإضافة إلى 1179 صفقة بيع لمباني و 1394 صفقة بيع لأراضٍ، محققاً بذلك نمواً بنسبة 45 % مقارنة مع مارس 2022 الذي سجل مبيعات بقيمة 22.5 مليار درهم.

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