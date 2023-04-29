أبوظبي ودبي تتصدران البورصات العربية بمكاسب تريليون درهم في 12 شهراً

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، البورصات العربية، بعد تحقيقهما مكاسب سوقية تجاوزت 271 مليار دولار (ما يقارب تريليون درهم) خلال 12 شهراً في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2023.

وأظهر رصد لوكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع من 513.19 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2022 إلى 741.04 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري بمكاسب 227.8 مليار دولار خلال 12 شهراً.

وزادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 119.12 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 162.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتحقق مكاسب سوقية جاوزت 43.2 مليار دولار. ونجح سوقا أبوظبي ودبي أيضاً في تصدر البورصات العربية خلال الربع الأول من العام الجاري بعد تحقيقهما مكاسب سوقية بأكثر من 19 مليار دولار منها 15.27 مليار دولار لسوق أبوظبي و3.74 مليارات دولار لسوق دبي.

أسواق

وبحسب النشرة، وصلت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية إلى 2.66 تريليون دولار مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبورصة قطر 162.7 مليار دولار، وبورصة الكويت 159.1 مليار دولار، وبورصة مسقط 61.9 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 51.8 مليار دولار، وبورصة مصر 33.9 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي لبورصة البحرين نحو 30.12 مليار دولار، وبورصة عمان 26.5 مليار دولار، وبورصة بيروت 10.1 مليارات دولار، وبورصة تونس 7.86 مليارات دولار، وبورصة فلسطين 4.99 مليارات دولار، وبورصة دمشق 2.36 مليار دولار، وبورصة الخرطوم 2.04 مليار دولار، وبورصة الجزائر 573 مليون دولار.

وذكرت نشرة صندوق النقد العربي، أن أداء عدد من البورصات العربية جاء منسجماً مع حالة التباين المسجلة في غالبية الأسواق المالية العالمية، والبورصات الناشئة، التي تأثرت بالاضطرابات في الأسواق المالية العالمية التي رافقت إفلاس واندماج بعض البنوك وبنتائج اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الربع الأول 2023.

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الربع الأول 2023، حيث سجلت عشر بورصات عربية تحسناً تماشياً مع الارتفاع المسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العالمية والبورصات الناشئة، وعزز مواصلة نشاط الطروحات الأولية، وحركة الإدراجات في عدد من البورصات العربية الرئيسة والموازية، وارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات والنقل والاتصالات، تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز