مؤشر سوق دبي عند أعلى مستوى منذ عام

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصلت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعاتها أمس، للجلسة الثانية على التوالي، وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.82 % إلى 3544.79 نقطة، في ختام جلسة أمس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نحو عام (11 شهراً ونصف الشهر منذ 10 مايو الماضي).

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بنسبة 0.39 % إلى مستوى 9789.17 نقطة، مدعوماً بإعلان البنوك الوطنية المدرجة عن نتائج أعمال قياسية للربع الأول 2023.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 106 مليارات درهم إلى رأسمالها السوقي خلال شهر أبريل الجاري، مدعومة بإعلان البنوك عن أرباح قياسية خلال الربع الأول 2023. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.31 تريليونات درهم في نهاية مارس الماضي وصولاً إلى 3.42 تريليونات درهم في آخر جلسات أبريل، موزعة بواقع 2.801 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 622.23 مليار درهم لسوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أبريل بقيمة جاوزت 26.74 مليار درهم، موزعة بواقع 20.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و6.1 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 6.95 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 332.75 صفقة.

وفي سوق دبي، ارتفع خلال أبريل أسهم بنك السلام - البحرين 24.5 %، وسوق دبي المالي 23 %، ومصرف عجمان 21 %، وأملاك للتمويل 19.1 %، والأنصاري للخدمات المالية 16 %، ودبي للاستثمار 7.5 %، ودبي الإسلامي 6.6 %. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بأكثر من 1.37 مليار درهم خلال أبريل، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 527.2 مليون درهم، ثم مصرف عجمان بسيولة 526.23 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» جاذباً نحو 524.86 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وتصدر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال شهر أبريل البنك العربي المتحد مع صعوده بنسبة 43.75 %، وبيانات 17.73 %، والدار العقارية 16.13 %، وأركان 15.8 %، وأبوظبي الإسلامي 13.83 %، ومجموعة أغذية 12.14 %، وأبوظبي الأول 10.09 %، وزاد دانة غاز 9.7 %، وأبوظبي للموانئ 9.08 %، وإي آند 8.8 %، وغذاء القابضة 8.72 %.

واستقطب سهم «العالمية القابضة» سيولة خلال شهر أبريل أكثر من 4.94 مليارات درهم مغلقاً عند سعر 395 درهماً، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً نحو 2.14 مليار درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 1.2 مليار درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة أمس بنحو 1.77 مليار درهم موزعة بواقع 1.36 مليار درهم في سوق أبوظبي و415.83 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 438.15 مليون سهم عبر تنفيذ 22.5 ألف صفقة.

وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 80.87 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 75.78 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 66.67 مليون درهم. وارتفع سهما «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» في تداولات أمس 2.96 %، و1.44 % على التوالي، بعد إعلانهما عن نتائج قياسية للربع الأول 2023.

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