366 % نمو أرباح «الجرافات البحرية الوطنية» في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، نمواً قياسياً في صافي أرباحها بنسبة 366% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 303 ملايين درهم، مقارنة بأرباح صافية 65 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت المجموعة سلسلة الأرباح القياسية في ظل نجاحها في تنفيذ استراتيجية التوسع، ما عزز حضورها المحلي والإقليمي، وضاعف ثقة عملائها بقدرتها على تنفيذ المشروعات المختلفة وفقاً لأفضل المواصفات، وقادها إلى الفوز بمشروعات جديدة ولا سيما في دولة الإمارات، مع توالي إنجاز وتسليم المزيد من المشروعات.

ونتجت الأرباح عن مضاعفة الإيرادات في الربع الأول المنتهي في 31 مارس لتصل إلى 3.2 مليارات درهم، مقارنة بإيرادات حجمها 1.55 مليار درهم في الربع الأول 2022، بنمو نسبته 106%، ما يؤكد نجاح المجموعة في تطوير أدائها المالي بتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بإمكاناتها في تنفيذ المشروعات، والاستثمار المدروس في أسطولها وموجوداتها الرأسمالية. يأتي ذلك بعدما حققت المجموعة أرباحاً صافية قياسية في العام الماضي بلغت 1.3 مليار درهم مقارنةً بصافي أرباح مليار درهم في سنة 2021.

وفازت المجموعة بعقود تجاوزت قيمتها 3 مليارات درهم في الربع الأول وأبرزها ترسية مشروع جزيرة الحديريات في أبوظبي من شركة مُدن العقارية، والمشتمل على أعمال جرف وتسوية وتحسين أرضية التربة بقيمة تبلغ 2.95 مليار درهم إضافة إلى خطاب ترسية لمصلحة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للمجموعة من شركة «أدنوك» لاتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير غاز حيل وغشا وبقيمة تبلغ نحو 220 مليون درهم.

وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: واصلنا في الربع الأول تحقيق نمو استثنائي على مستوى الإيرادات والأرباح، وذلك بفضل إيماننا بقدراتنا وحرصنا على تنفيذ استراتيجية التوسع وتلبية متطلبات العملاء، وكسب ثقتهم المتزايدة بإمكاناتنا. وعبر محافظتنا على الأداء المتصاعد ونشاط عملياتنا والفوز بمشروعات جديدة، سنواصل تحقيق مستوى نمو قياسي، مع التركيز على كفاءة العمليات وتحسين مستويات الربحية.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: تجاوزت النتائج المالية للربع الأول من هذا العام توقعاتنا، ما يعكس نجاح مبادراتنا الاستراتيجية وقوة ومرونة نموذج أعمالنا.

ونحن ملتزمون تحقيق نمو مستدام بتركيزنا على الفوز بمشروعات جديدة، وتوسيع نطاق أعمالنا في أسواق رئيسة إضافية، والاستفادة من تقنياتنا وقدراتنا المتطورة وتحسين عملياتنا لزيادة الكفاءة والربح. وتتوقع المجموعة عدداً من المشروعات المرتقبة في جنوب شرقي آسيا، وجنوبي آسيا، ما يبرز ثقة القطاع بكفاءاتها.

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