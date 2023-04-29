«شيفال كولكشن» تستعرض شققها السكنية والفندقية بالسوق

المصدر: دبي- البيان

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تشارك مجموعة «شيفال كولكشن» للضيافة الفاخرة في معرض سوق السفر العربي 2023، حيث تستعرض مجموعتها من الشقق السكنية والفندقية الفاخرة المخدومة، بما في ذلك «شيفال ميزون»، وهي أحدث منشآتها التي تم افتتاحها في 15 أبريل 2023 في نخلة جميرا.

ويعد توسع مجموعة شيفال كولكشين في الشرق الأوسط أولوية استراتيجية بالنسبة لها، ما يعكس الطلب المتزايد في المنطقة على الشقق الفاخرة للإقامة القصيرة والطويلة.

ويعتبر سوق السفر العربي حدثاً دولياً رائداً في مجال السفر والسياحة في الشرق الأوسط ومنصة حيوية تمكن اللاعبين الرئيسين في القطاع من التواصل واكتساب الأفكار واكتشاف أحدث الاتجاهات والمنتجات في صناعة السفر، حيث يتيح الحدث فرصة مثالية للعارضين للتواصل والقيام بأعمال تجارية مع المتخصصين في هذا المجال.

وستجمع النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي، خبراء صناعة السفر والسياحة في العالم لمناقشة أحدث الاتجاهات المؤثرة والتي من شأنها تسهيل التوسع في القطاع. وشيفال كولكشن هي شركة عالمية حائزة على جوائز في قطاع الضيافة ومتخصصة في توفير الشقق المخدّمة بأعلى المستويات، وتضم تحت مظلتها كلاً من علامة شيفال ريزدنسز وشيفال ميزون وماي لوكاندا.

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