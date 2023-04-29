انطلاق معرض «إثراء الأول للتوظيف» أول مايو

المصدر: الشارقة - وام

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ينظم معهد الإمارات المالي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) الشريك الاستراتيجي للمعهد والداعم في توطين القطاع المالي في الفترة من 1 حتى 18 مايو المقبل معرض «إثراء الأول للتوظيف»، المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي، وذلك بمقر المعهد في دبي بمدينة دبي الأكاديمية، بمشاركة أكثر من 50 جهة من أبرز المصارف وشركات التأمين والصرافة والتمويل في المنطقة.

ويسعى معرض التوظيف إلى توفير 1500 وظيفة 700 منها في قطاع المصارف و300 في القطاع التأميني و500 في قطاع الصرافة ونحو 50 في شركات التمويل وذلك بتعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في القطاع المصرفي والمالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني دولة الإمارات.

وقالت نورة البلوشي، المديرة العامة لمعهد الإمارات المالي بالوكالة: معرض «إثراء» الأول للتوظيف منصة مثالية لربط المرشحين بالشركات الموظِفة ويأتي تنفيذاً لخطة المعهد الاستراتيجية لدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والمصرفي وإعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل.

وتشمل قائمة البنوك المشاركة أبوظبي الأول وإتش إس بي سي الشرق الأوسط وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري والشارقة الإسلامي.

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