مذكرة تفاهم بين مجلس سيدات أعمال أبوظبي وشركة Flat6Labs

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة Flat6Labs، المتخصصة في رأس المال الاستثماري المبكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم وتمكين رائدات الأعمال من تعزيز نمو أعمالهن، وتلبية تطلعاتهن والمساهمة في دفع عجلة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي.

وقع مذكرة التفاهم أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وريان شريف، مدير عام شركة Fast6Labs، وذلك في مقر الغرفة، بحضور ممثلين عن كلا الطرفين.

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على تنظيم ورش العمل، لتعريف عضوات مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالخدمات وبرامج التمويل المقدمة من شركة Flat6Labs، وتمكينهن من الحصول على التوجيه والتدريب اللازم، لتطوير مشاريعهن والتواصل مع نخبة من الخبراء والمدربين في مجالات متعددة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز