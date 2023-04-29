الغرير للأغذية تستثمر مليار درهم في «كيزاد»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أمس، توقيع اتفاقيات تأجير أرض لمدة 50 عاماً لإنشاء ثلاثة مشاريع ضخمة لمعالجة الأغذية بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز مليار درهم، على مساحة مليون متر مربع مع الغرير للأغذية، المتخصصة في تصنيع وتوريد المواد الغذائية عالية الجودة التابعة لشركة الغرير للاستثمار؛ إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية متنوعة الأنشطة في دولة الإمارات.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لمجموعة كيزاد في أبوظبي بحضور عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، إلى جانب وفدٍ من شركة الغرير للاستثمار يضم إبراهيم الغرير، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وجون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجمال جوري، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للأغذية.

وتُعدُّ الاتفاقية مرحلة أولى من استثمارات شركة الغرير للأغذية في كيزاد. ويقوم أول مشروعين على بناء المصنع الأول من نوعه في المنطقة لمعالجة النشا، بالإضافة إلى تطوير أحد أكبر مشاريع تسمين الدواجن في الإمارات من حيث السعة، معتمدين أعلى معايير سلامة الغذاء بما يتماشى مع المعايير الدولية للأمن الحيوي، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي المحلي والإقليمي. ويقوم المشروع الثالث، المقرر الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق من هذا العام، على مشاركة شركة الغرير للأغذية في إقامة المشروع في مركز أبوظبي للأغذية - كيزاد، والذي سيضيف سوق إمداد جديد كلياً.

وقال عبدالله الهاملي: نرحب بشركة الغرير للأغذية في كيزاد ومركز أبوظبي للأغذية، وذلك كجزءٍ من سعينا المتواصل لبناء أكبر منظومة متكاملة لتجارة جميع السلع الغذائية في المنطقة. وواثقون من أن هذه الاتفاقية ستلتزم بتحفيز أجندة الأمن الغذائي للدولة وستساهم في تحقيق هدف كيزاد المتمثل في تحسين الإمدادات الغذائية المحلية وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات المستقبلية.

التزاموقال إبراهيم الغرير: تواصل الغرير للاستثمار تأكيد التزامها بتعزيز التغيير الهادف إلى تحقيق مستقبل مستدام باعتبارنا جزءاً من نسيج دولة الإمارات. ومن خلال إطلاق مشاريع أساسية كهذه، سيكون تأثيرنا ملموساً في جميع أنحاء الإمارات وخارجها، حيث نواصل رسم مفهومٍ جديدٍ لمعايير الشركات العائلية في المنطقة.

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