مطعم «جوزيت» يطلق عرضاً لتناول وجبتي الفطور والـ«برنش»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مطعم «جوزيت» ذو الطراز الباريسي المميز، عروضاً جديدة تتضمن وجبتي الفطور كل يوم والـ «برنش»، كل يوم سبت. وسيتمكن ضيوف المطعم الواقع في «أي سي دبي بروكفيلد بليس» في «مركز دبي المالي العالمي»، من استكشاف روعة الفطور الغني بالنكهات الفرنسية اللذيذة.

يتغنّى هذا المطعم الراقي بتقديم قائمة مأكولات فطور متناسقة بعناية فائقة يتم إعدادها خصيصاً لإرضاء جميع الأذواق، كما يتم تقديم مجموعة مختارة من العصائر الطازجة والمشروبات الصحية، بالإضافة إلى الشوكولاته الساخنة التي يشتهر بها «جوزيت». كما يقدم مطعم «جوزيت» وجبة «برنش» فاخرة كل يوم سبت حيث تنطلق الرحلة بتقديم مخبوزات فيينا الطازجة، إضافة إلى الأصناف التي يتضمنها الفطور.

وفطور «جوزيت» متوفر يومياً من 9 صباحاً حتى 11:30 قبل الظهر، أما «برنش جوزيت» فمتوفر كل سبت من 12 ظهراً ولغاية 5 عصراً (الباقات متاحة لمدة 3 ساعات).

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