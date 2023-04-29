فندق وارنر براذرز أبوظبي يلتزم تطبيق أعلى معايير الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد فندق وارنر براذرز أبوظبي، أحد فنادق كوريو كولكشن باي هيلتون، وأول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم، النهج الذي تتبعه مجموعة هيلتون في خفض بصمتها البيئية إلى النصف عالمياً.

وعمل الفندق على تطبيق برامج توفير الطاقة لخفض البصمة الكربونية، باستخدام أنظمة الإضاءة ضمن جميع الأماكن العامة بضبط الإضاءة تلقائياً وفقاً للأوقات في اليوم، والتحكم في السطوع، مع أوضاع إضاءة مختلفة، وتركيب مصابيح «إل إي دي» في أنظمة الإنارة لتقليل استهلاك الطاقة.

وحفاظاً على المياه من الهدر، تم تركيب أجهزة تنظيم تدفق مياه لجميع الصنابير والدشات في الفندق، إضافة إلى رؤوس الدش، والحد من تدفق المياه، ومن دون التأثير في أداء ضغط المياه، وأسهم استخدام أجهزة تنظيم تدفق المياه في تقليل الاستهلاك 37% من 12 لتراً في الدقيقة إلى 7.5 لترات.

ويعتمد الفندق على طاقة الشمس وسيلة لتسخين المياه عبر تركيب الألواح الشمسية على السطح. كما يوفر 12 محطة شحن كهربائية.

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