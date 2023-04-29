«مسك» تفوز بثلاث جوائز من «لاكشري لايف ستايل 2023»

المصدر: الشارقة - البيان

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فازت مجموعة «مسك»، وهي مجموعة من الفنادق والمنتجعات، التي تشغل مواقع رئيسة في جميع أنحاء إمارة الشارقة، بثلاث جوائز للعام الرابع على التوالي في جوائز «لاكشري لايف ستايل» 2023.

وفازت مسك البداير بجائزة أفضل تجربة صحراوية فاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما عزز مكانتها شركة رائدة في مجال السفر الفاخر.

تم منح Mysk» Kingfisher Retreat» أفضل منتجع شاطئي فاخر في الإمارات العربية المتحدة تقديراً لالتزامه بتزويد ضيوفه بتجربة شاطئية فاخرة، وفاز منتجع مسك «الفاية» بجائزة أفضل منتجع صحي بالإمارات. ولاكشري لايف ستايل هي جائزة عالمية للترويج لأفضل السلع والخدمات الفاخرة في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 5000 سلعة وخدمة، يتم تقييمها في 400 فئة من 120 منطقة.

وقال شفيق علاء الدين، المدير العام الإقليمي لمجموعة الشارقة من «مسك»: نتطلع إلى المزيد الإنجازات في المستقبل.

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