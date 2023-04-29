100 فرصة عمل يقدمها «شراع» و«أمريكية الشارقة» عبر 27 شركة ناشئة

المصدر: الشارقة - البيان

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قدمت 27 شركة ناشئة مدعومة من مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، 100 فرصة عمل موزعة ما بين دائمة وبشكل جزئي وتدريبية، لأكثر من 500 طالب جامعي من الباحثين عن فرص عمل، وذلك خلال فعاليات «معرض التوظيف للشركات الناشئة» الذي نظمه «شراع» بالتعاون مع «الجامعة الأمريكية في الشارقة»، في مقر الجامعة.

وكشفت الشركات الناشئة خلال المعرض الذي أقيم أول من أمس، بالتعاون مع «الهلال للمشاريع»، عن المناصب التي تحتاجها في أعمالها داخل الشارقة ومختلف إمارات الدولة، وشملت: المبيعات وتنمية الأعمال، واستراتيجية المنتج، وتطوير المنتج، والتسويق، وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والتصميم الغرافيكي، وإدارة الشؤون المالية، والهندسة، وإدارة البيانات، وإدارة علاقات العملاء، والتصوير، والتحرير، وصناعة المحتوى.

وضمت قائمة الشركات الناشئة المشاركة: «أوبتيمايز آب» و«زيديا» و«ميد فور يو غلوبال» و«سايكلد تكنولوجيز» و«واي سبوت» و«إيكزهيل» و«إيه آر إنجينيرنغ» و«هولو فير» و«كيما» و«فلوسي تكنولوجيز» و«سافي» و«جاليبي. آي أو» و«لون تكنولوجيز» و«إي يوث» و«فورتي غارد» و«إيسال سولوشنز» و«لودوس فيلمز».

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «يمثل حصول الشركات الناشئة على الموظفين الموهوبين والطاقات المبدعة واحدة من ركائز نجاح أعمالها، لهذا كنا حريصين على تقديم نموذج فعاليات ومبادرات تفاعلية تلبي هذه الاحتياجات العملية والمهنية، وسعداء بما شهده المعرض من تفاعل، وما قدمه من فرص».

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