الأسهم المحلية تربح 59 مليار درهم خلال أسبوع

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الجاري وربح رأس مالها السوقي ما يربو على 59 مليار درهم على مدار 5 جلسات مع توالي إعلانات البنوك المدرجة عن أرباح قياسية للربع الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.364 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.423 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.801 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و622.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

ونجحت الأسهم في تسجيل مكاسب سوقية ناهزت 14 مليار درهم في ختام جلسة اليوم توزعت بواقع 10.5 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و 3.44 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" خلال الأسبوع بنسبة 1.61% أو ما يعادل 155.4 نقطة، ليغلق عند 9789.17 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 1.62% أو ما يوازي 153.7 نقطة، ليقفل عند 9660.21 نقطة، وحقق المؤشران أعلى مستوياتهما منذ 10 مارس الماضي.

دعم مكاسب سوق أبوظبي الأسبوعية ارتفاع أسهم "أدنوك للحفر" بنسبة 10% و"موانئ أبوظبي" 7.7% و"أبوظبي الأول" 6.3% و"ملتيبلاي" 5.66% و"أدنوك للغاز" 4.9% و"أبوظبي الإسلامي" 4.41% و"أي آند" 2.65% و"طاقة" 2.2% و"أدنوك للتوزيع" 1.86% و"الدار" 1.31%.

تصدر "العالمية القابضة" النشاط خلال الأسبوع بسيولة أكثر من 1.2 مليار درهم، تلاه "أدنوك للغاز" جاذباً سيولة بقيمة 572.1 مليون درهم، ثم "الفا ظبي القابضة" مستقطباً نحو 485.3 مليون درهم، و"ملتيبلاي" 399.4 مليون درهم.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي العام خلال الأسبوع بنسبة 2.13% أو ما يعادل 74 نقطة ليغلق عند 3544.79 نقطة بالغاً بذلك أعلى مستوياته منذ 10 مايو الماضي.

وتعزز أداء سوق دبي الأسبوعي بارتفاع أسهم "دبي الإسلامي" 4.5% و"الإمارات دبي الوطني" 6.8% و"ديوا" 4.2% و"إمباور" 2.97% و"العربية للطيران" 1.86% و"سالك" 4.9% و"تيكوم" 3.86% و"تبريد" 3.5% و"دو" 1%.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات خلال الأسبوع بعدما استقطب سيولة بأكثر من 372.2 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 242.4 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة جاوزت 178.5 مليون درهم.

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