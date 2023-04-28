عمومية "دبي للاستثمار" توافق على توزيع 12.5 % أرباحا نقدية

المصدر: وام

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وافق مساهمو شركة دبي للاستثمار خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الـ 27 الذي عقد أمس على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5 % للمساهمين، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

كما وافق المساهمون على التوصيات الصادرة عن مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، المتعلقة بتعزيز حجم المجلس، من خلال زيادة العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 9 أعضاء، وهم عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي وخالد جاسم بن كلبان وعلي فردان الفردان وخالد محمد علي الكمده وحسين ناصر أحمد لوتاه ومحمد سيف درويش الكتبي وفيصل عبدالعزيز الشيخ الخزرجي وأحمد سالم عبدالله سالم الحوسني وهند عبدالرحمن قاسم العلي.

وأعلنت المجموعة عن الأرباح العائدة إلى المساهمين بقيمة 1.60 مليار درهم، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنةً بالأرباح العائدة المحققة العام السابق بقيمة 619.49 مليون درهم.

ويأتي هذا النمو في صافي الأرباح، نتيجة المكاسب المحققة من عمليات التخارج من الحصة الغالبة والمكاسب في القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها في شركة الإمارات ديستريكت كولينج "ايميكول" والبالغة 980.42 مليون درهم.

وقال عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار" إن المجموعة متفائلة تجاه ما يحمله العام 2023، وتتطلع دبي للاستثمار إلى توسيع نطاق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية المختارة وذلك انطلاقاً من موقعها ومكانتها المميزة والرائدة، التي تمكّنها من الاستفادة من الفرص الناشئة، الناتجة عن ظروف السوق السائدة".

وأكد أن المجموعة ستواصل العمل لتعزيز محفظة أعمالها، والسعي لتحقيق قيمة كبيرة ومضافة، من خلال عمليات التخارج والاستحواذ المنظمة، والتي تهدف إلى الحفاظ على مسيرة نمو ثابتة مع تعزيز المرونة على المدى.

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية، الموافقة على جميع القرارات الأخرى المقدمة من مجلس إدارة دبي للاستثمار.

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