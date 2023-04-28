سعيد الطاير يستقبل نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان

المصدر: البيان

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رحَّب معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة «دراغون أويل»، بوفد رفيع المستوى من جمهورية تركمانستان، ترأسه أشيرغولي بيغلييف، نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان.

وضم الوفد حاج محمد رجبمورادوف، وزير الطاقة التركمانستاني، وباتير أمانوف، وزير دولة رئيس مجلس إدارة تركمان غاز، وساردار ماميت جاراجايف، سفير فوق العادة ومفوض تركمانستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وجوفانش أغاجانوف، رئيس مجلس إدارة تركمان نفط، ونيازلي نيازلييف، رئيس مجلس إدارة «مصلحة الدولة- تركمان هيميا».

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة دراغون أويل، كل من أحمد بطي المحيربي، وأحمد شرف، وحسين لوتاه، وقصي الشارد، والمهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراغون أويل.

وأشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني بجهود شركة دراغون أويل في تطوير قطاع الطاقة، وأكد ضرورة استمرار التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

ناقش الطرفان، خلال الاجتماع، مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستثمار في قطاع النفط والغاز، والمشاريع المشتركة، وفرص التعاون المشترك في المستقبل.

وأعرب معالي سعيد الطاير عن سعادته باللقاء، مثمناً معاليه العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركمانستان.

ولفت إلى الاستثمارات التي تقوم بها «دراغون أويل» التي عملت لأكثر من 20 عاماً في مجال التنقيب عن النفط والغاز في بحر قزوين، لتحقيق المنفعة المتبادلة من خلال التعاون المثمر، موضحاً أن «دراغون أويل» استثمرت في تركمانستان منذ سنة 2000 ما يصل إلى 8 مليارات دولار.

وتوقع استثمار 8 مليارات إضافية أخرى بحلول سنة 2035، وذلك في ظل تجديد شراكة الإنتاج في تركمانستان 10 سنوات إضافية بدءاً من سنة 2025.

وأوضح معاليه أن حجم إنتاج «دراغون أويل» في آبار منطقة تشيليكين بتركمانستان يصل إلى 60 ألف برميل في اليوم، وتستهدف تطوير الإنتاج في حقول أخرى في السنوات المقبلة.

وأكد معالي الطاير أن التعاون بين شركة «دراغون أويل» وتركمانستان سيكون له تأثير إيجابي على صناعة الطاقة في المنطقة، لافتاً إلى التزام شركة «دراغون أويل» بتعزيز حضورها في تركمانستان، وذلك من خلال دعم خطط التوسع الحالية وإطلاق المزيد من الاكتشافات بشكل مستدام في هذا السوق الواعد، وخلق قيمة طويلة الأجل تعود بالنفع على الجميع.

وأشار معاليه إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركمانستان تتطور بشكل كبير، وتسهم الاستثمارات الجديدة في تطوير وتوطيد العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

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