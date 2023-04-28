10.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.8 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2049 مبايعة بقيمة 5.81 مليارات درهم منها 172 مبايعة للأراضي بقيمة 1.58 مليار درهم و1877 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.23 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 185 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 167 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 131 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 171 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة الراس.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 270 مبايعة بقيمة 907 ملايين درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 176 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 158 مبايعة بقيمة 261 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.95 مليارات درهم منها 83 رهن أراض بقيمة 3.28 مليارات درهم و360 رهن فلل وشقق بقيمة 1.67 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 546 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 131.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 14 مليون درهم.

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