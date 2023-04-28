3.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 283 مبايعة بقيمة 1.09 مليار درهم منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 350.02 مليون درهم و262 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 744.63 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 185 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 282 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.68 مليار درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 2.5 مليار درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 180.16 مليون درهم وكان أهمها في منطقة المركاض بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 31 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 10.07 مليون درهم كان أهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 3 ملايين درهم.

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