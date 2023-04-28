5.1 مليار درهم إيرادات "بروج" في الربع الأول من 2023

المصدر: وام

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أعلنت شركة بروج بي إل سي "بروج" تسجيل إيرادات بلغت 5.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مع تحقيق أرباح معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.7 مليار درهم، فيما حقق برنامج بروج لتعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً يزيد عن 367 مليون درهم من خلال تعزيز الكفاءة وتحسين الإيرادات وفقا للنتائج المالية الصادرة اليوم عن الشركة.

وقال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": فخورون بالإعلان عن نتائج الربع الأول من عام 2023، إلى جانب عدد من الإنجازات التشغيلية والاستراتيجية المهمة، حيث تم الانتهاء بنجاح من عملية الصيانة الدورية الشاملة المخطط لها لمصنع "بروج 2" في الوقت المحدد ووفقاً للميزانية المقررة، لنستعيد بذلك قدراتنا الإنتاجية بالكامل بداية من الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف السويدي أن بروج قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام في تنفيذ برنامج تعزيز القيمة، مما أدى إلى تحسين الإيرادات وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف الثابتة والمتغيرة، مبديا تطلعه لاستكمال هذه الخطوات الاستراتيجية خلال هذا العام.

ونوه إلى أن الشركة دفعت في شهر أبريل أرباحاً نهائيةً قدرها 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار أمريكي) للمساهمين، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2022 بعد الاكتتاب العام إلى 3.58 مليار درهم (975 مليون دولار أمريكي)، مشيرا إلى أن الشركة تجدد التزامها بدفع توزيعات أرباح قدرها 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

ووفقا للنتائج المالية التي أعلنت عنها بروج اليوم للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، فقد ارتفعت العلاوة السعرية للبولي إيثيلين والبولي بروبيلين مقارنة بالربع السابق، حيث زادت علاوة البولي إيثيلين بنسبة 22% لتصل إلى 969.5 درهم (264 دولاراً أمريكياً) وزادت علاوة البولي بروبيلين بنسبة 17% لتصل إلى 503.1 درهم (137 دولاراً أمريكياً)، مما ساعد بروج في الحفاظ على علاوات سعرية جيدة للبولي أوليفينات، والتي تعتبر ميزة تنافسية رئيسية لها.

كما ارتفعت أحجام المبيعات ربع السنوية بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.157 كيلو طن مع وجود قيود على الأحجام مقارنة بالربع السابق، فيما بلغت الإيرادات نحو 5.1 مليار درهم ( 1.38 مليار دولار أمريكي).

وانخفضت أحجام الإنتاج خلال الربع الأول بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها لمصنع "بروج 2"، والتي تم تنفيذها وفقاً للجدول الزمني المتوقع وفي حدود الميزانية المقررة.

واكتملت عمليات الصيانة الشاملة لمصنع "بروج 2" بنجاح في 17 مارس 2023، مع عودة 200 كيلو طن إلى الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة، إذ تعتبر هذه الصيانة جزءاً من برنامج الصيانة الدورية المنتظمة لمصانع بروج، والذي يهدف إلى صيانة أصول الشركة ذات المستوى العالمي والحفاظ عليها ويدعم موثوقية الشركة الرائدة في القطاع ويعزز كفاءة العمليات.

وحققت بروج أرباحاً معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.7 مليار درهم (460 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول، حيث يعكس الهامش المستقر للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 33.3% الأثر المالي الناتج عن برنامج تعزيز القيمة، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات بفضل حزمة المنتجات المميزة التي توفرها الشركة وتنوعها، مما عوض بشكل جزئي تأثير انخفاض أحجام الإنتاج.

وبلغ صافي الربح خلال تلك الفترة 730.8 مليون درهم (199 مليون دولار أمريكي)، مع انخفاض حجم المبيعات الذي قابله جزئياً ارتفاع الأسعار.

وكان معدل تحويل التدفقات النقدية في الربع الأول قوياً للغاية، حيث بلغ 82%، مع زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 8% على أساس ربع سنوي دعماً للصيانة الدورية الشاملة لمصنع بروج .

وحقق برنامج الشركة لتعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً يزيد عن 367 مليون درهم (100 مليون دولار أمريكي)، من خلال تعزيز الكفاءة وتحسين الإيرادات مع نهاية الربع الأول من عام 2023.

وبالرغم من أن التكاليف المرتفعة للمواد الأولية للبروبيلين في الربع الأول تعكس اتجاهات السوق الكلية، مع انخفاض معدل تشغيل "وحدة تحويل الأوليفينات" ذات التكلفة المحدودة لإنتاج البروبيلين بسبب الصيانة الدورية الشاملة لمصنع بروج 2، تواصل الشركة العمل بشكل مريح ضمن الربع الأعلى من منحنى التكلفة العالمي، بفضل عقود المواد الأولية التنافسية، فضلاً عن مزايا التكلفة، وتوفر قاعدة أصول حديثة.

ومن المتوقع أن يحقق برنامج تعزيز القيمة الذي يركز على تحسين الإيرادات وكفاءة التكاليف المتغيرة والثابتة تأثيراً بقيمة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار أمريكي) في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023، مما يخفف ضغوطات الأسواق ويضع الشركة في مكانة جيدة للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

كما تتوقع بروج أن يؤدي البرنامج إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة بنسبة 15% في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك اعتباراً من عام 2024 فصاعداً، مقارنة بخط الأساس المحدد في عام 2022.

وبفضل التركيز المستمر على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، ونظراً لتوفر رصيد نقدي كبير يزيد عن 3.67 مليار درهم (1 مليار دولار أمريكي)، قامت بروج في شهر يناير 2023 بإعادة سداد 1.83 مليار درهم (500 مليون دولار أمريكي) من تسهيلاتها التجارية الآجلة والبالغ قيمتها 13.4 مليار درهم (3.65 مليار دولار أمريكي)، مما أسهم في تحقيق توفير أكبر عبر خفض تكاليف الفائدة. وستواصل الشركة تعزيز ميزانيتها العمومية مع سعيها لتحقيق النمو وضمان قدرتها على توزيع الأرباح في المستقبل.

وفي فبراير 2023، فوّض مجلس إدارة شركة بروج الإدارة التنفيذية بالشركة لاستكشاف فرص التوسع الدولي، مع التركيز على المناطق الجغرافية والأسواق التي تدعم الأولويات الاستراتيجية الحالية للشركة.

ولا يزال النشاط في أسواق بروج الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أقوى من الأسواق المتقدمة، مع معدلات نمو اقتصادي تفوق الاقتصادات المتقدمة حيث تتوقع إدارة بروج نمواً مستقراً في الطلب على البولي أوليفينات في مناطقها الأساسية وعودة أحجام المبيعات إلى مستويات تعادل أحجام الإنتاج.

وأسهم تميز منتجات الشركة بفضل اعتمادها على تقنية Borstar، وقدراتها الابتكارية، ونهج الأسواق المستهدفة المتكامل في تعزيز مكانة بروج الراسخة والمستدامة في السوق، تدعمه قدرة بروج على تغيير حجم الإنتاج بما يتناسب مع التغير في الطلب.

وتتوقع بروج الحفاظ على علاوات سعرية جيدة بما يتماشى مع توجيهاتها على المدى المتوسط خلال الدورة والبالغة 734.5 درهم (200 دولار أمريكي) للطن الواحد من البولي إيثيلين و514.1 درهم (140 دولار أمريكي) للطن الواحد من البولي بروبيلين.

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