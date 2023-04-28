«ميرال دستينيشنز» تستعرض تطورات «ياس» و«السعديات» بسوق السفر

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت «ميرال دستينيشنز»، شريك العمليات التجارية والترويجية لكل من جزيرة ياس وجزيرة السعديات في أبوظبي، عن مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2023.

وتتطلع «ميرال دستينيشنز» من خلال مشاركتها لإلقاء الضوء على أبرز التطورات التي تشهدها جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بما في ذلك الافتتاح المرتقب للمدينة الترفيهية للأحياء البحرية «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» في 23 مايو 2023.

وقال ليام فندلي، الرئيس التنفيذي ﻠـ «ميرال دستينيشنز»: «يُسعدنا المشاركة مجدداً في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023، الذي يمثل منصة فريدة للالتقاء والتواصل، وتبادل الخبرات مع المتخصصين، واستعراض خططنا وحملاتنا الترويجية الخاصة بجزيرة ياس وجزيرة السعديات في أبوظبي.

ونستعد حالياً لافتتاح أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط «سي وورلد أبوظبي»، ويسعدنا إلقاء الضوء على أحدث حملاتنا الترويجية، المتمثلة بحملة سفير شؤون جزيرة ياس مع النجم العالمي «جيسون موموا».

والتي حققت نجاحاً باهراً حتى الآن، ونتطلع لتوسيع نطاق هذه الحملة، تلبيةً للطلب المتزايد من الضيوف، ومواصلة التزامنا بتطوير وتوسيع عروضنا لتقديم أفضل التجارب العالمية، وإثراء المجموعة الواسعة من الخدمات المتكاملة التي تستقطب الضيوف من مختلف أنحاء العالم».

وسيشارك محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، في جلسة حوارية خاصة تقام في 3 مايو، بعنوان «القطاع السياحي في دولة الإمارات: 30 عاماً من النمو والنجاح».

والتي سيستعرض خلالها آراءه وأفكاره حول اقتصاد السفر، وجهود تنمية القطاع السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما سيشارك ليام فندلي في جلسة «السفر المبتكر – التجارب والجولات والمعالم السياحية»، التي تقام يوم 4 مايو.

والتي ستستعرض التحديات التي تواجه القطاع، وأبرز التوجهات الحالية، وكيف يمكن أن تلعب المعالم والمرافق السياحية والمدن الترفيهية دوراً محورياً في مواجهة هذه التحديات، وخلق فرص أعمال جديدة وواعدة.

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