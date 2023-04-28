معرض المطارات يركز على الاستدامة والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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يركز معرض المطارات، الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 11 مايو، بشكل كبير على موضوعي الاستدامة والابتكار، نظراً لأن صناعة المطارات العالمية، التي تضم أكثر من 40 ألفاً من المطارات المنضوية في عضوية المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) وبعائدات تربو عن 173 مليار دولار، تعمل على أن تصبح خالية من الكربون بحلول العام 2050 عبر تعزيز البنية التحتية.

والكفاءات التشغيلية المرتكزة على التكنولوجيا، والضوابط القوية والتميز المعياري.

وسيشكل شعار «معاً لابتكار مستقبل المطارات المستدامة» الموضوع الرئيسي لمعرض المطارات، الذي يعتبر أكبر منصة من نوعه في العالم.

حيث سيعمل المعرض خلال أيامه الثلاثة على تسليط الضوء على الطرق التي يمكن من خلالها للطيران المستدام المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة واستراتيجية الاستدامة التي تمت صياغتها من قبل مجلس المطارات العالمي.

نسخة موسعة

وبوصفها نسخة موسعة ومتطورة من ساحة المطار الإلكترونية التي تم تقديمها في دورة العام 2022، ستنطوي «ساحة المطار المستدامة» التي يتم تنظيمها عبر الشراكة المستمرة مع (دناتا)، على عرض معدات وخدمات المناولة الأرضية التي تمكّن المطارات من تحقيق أهدافها لجهة الاستدامة، فيما سيشكل «مسار الابتكار» تجربة مصممة حسب طلب العملاء.

وهي تتضمن مجموعة رائعة من الابتكارات الخارقة من كبار موردي المطارات في أكثر من 20 دولة، كما سيركز «مسار الاستدامة» بشكل كبير على المنتجات والخدمات التي تمكّن المطارات الإقليمية من رسم خارطة الطريق الخاصة بكل منها لتحقيق الاستدامة هذا العام.

كما ستعمل الدورة الثانية والعشرون للمعرض التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، على تحقيق الربط بين أكثر من 200 علامة طيران تجارية وأكثر من 100 مشتر من أكثر من 30 مطاراً وهيئة طيران من 20 بلداً.

وسيقام على هامش أعمال المعرض الذي يجري تنظيمه تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أربعة معارض ومؤتمرات متخصصة بصناعة المطارات.

مشاركات

وسيشهد المعرض توافد أكثر من 4,500 زائر ومشاركة عارضين من بلجيكا، الصين، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، الهند، إيطاليا، كوريا، اللوكسمبرج، هولندا، بولندا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الإمارات.

وكانت سيتا، الشركة المتخصصة الرائدة عالمياً في مجال اتصالات النقل الجوي وتكنولوجيا المعلومات، قد وجدت أن 73 % من المطارات تعمل للتوصل بحلول العام 2024 إلى سياسات/‏‏نظم مادية تعزز توفير الطاقة.

وأكد تقرير صادر عنها أن المطارات تعمل على تطبيق استخدام الطاقة المتجددة واعتماد ضوابط أكثر ذكاءً فيما يتعلق بالبنية التحتية، حيث سيكون لدى 62 % من المطارات بنهاية 2024 سياسات أو أطر معمول بها تشمل التأثيرات البيئية وضوابط إدارة دورة الحياة.

وقال رائد يونس، نائب الرئيس في الإمارات والمدير الإقليمي لشؤون تطوير الأعمال في وكالة دبي الوطنية للسفر الجوي (دناتا): تقدم دناتا، خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر وتموين الطائرات وخدمات التجزئة في 38 دولة عبر القارات الست. وقد أطلقت بنجاح في العام 2022 ساحة المطار الإلكترونية ضمن معرض المطارات 2022.

وذلك بدعم من آر إكس غلوبال، الجهة المنظمة للمعرض. وستكون هذه الساحة المستدامة أكبر وأفضل في دورة العام 2023.

حيث ستضم معدات دعم أرضي متطورة وأحدث التقنيات التي تعزز بشكل كبير الكفاءة البيئية في المطارات. وفي العام 2022، كانت دناتا قد خصصت 100 مليون دولار لتنفيذ التقنيات والمبادرات الخضراء ضمن أعمالها، وذلك بغية تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 50 % بحلول 2030.

وفي السنة المالية 2021-2022، تعاملت فرق دناتا التي تركز على العملاء مع أكثر من 527,000 طائرة، ونقلت 3 ملايين طن من البضائع، ورفعت 39.9 مليون وجبة، مسجلة بذلك قيمة صفقات إجمالية لخدمات السفر بقيمة 632 مليون دولار.

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