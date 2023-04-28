8.3 مليارات دولار صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة للربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

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أصدرت شركة ريفينيتيف؛ إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، التقرير المصرفي الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا للربع الأول من عام 2023.

إذ بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة مع أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 8.3 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2023، أي أقل بنسبة 65% من القيمة المسجلة في الربع الأول من عام 2022، كما انخفض عدد الإعلانات عن الصفقات في المنطقة بنسبة 26% عن العام الماضي.

وانخفضت الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات وبلغ مجملها 2.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، بانخفاض 75% عن العام الماضي.

وانخفض عدد الصفقات بنسبة 22% عن العام الماضي، وهو أدنى عدد من الصفقات في الربع الأول منذ عام 2020. وانخفضت الصفقات الواردة التي تشمل مستحوذاً من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بنسبة 72% عن العام الماضي إلى 742.3 مليون دولار.

وبلغ مجمل عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا 5.0 مليارات دولار، بانخفاض 46% مقارنة بالقيمة المسجلة في الربع الأول من عام 2022. واحتل بنك دبي الإسلامي المركز الأول في جدول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في الربع الأول من عام 2023 بحصة سوقية بلغت 13.9%، تلته المجموعة المالية هيرميس.

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