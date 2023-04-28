2.3 مليار دولار حجم التسويق عبر المؤثرين في المنطقة العربية

المصدر: (دبي- البيان)

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قال فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا، المطور والمشغل لمنصة أومنيس إنفلونسرز، إن الإنفاق على التسويق عبر المؤثرين في الدول العربية يتزايد بشكل مطرد.

وبحسب تقارير متخصصة، فقد بلغت قيمة التسويق عبر المؤثرين في المنطقة العربية، نحو 2.3 مليار دولار في عام 2022، مشيراً إلى أن 73 % من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد زادت ميزانيتها للتسويق عبر المؤثرين خلال العام الماضي.

ورغم عدم توفر معلومات محددة عن قيمة الاستثمار العالمي في منصات التسويق عبر المؤثرين بشكل عام، إلا أن هذا المجال شهد استثمارات كبيرة في السنوات القليلة الماضي، حيث جمعت Upfluence، واحدة من أبرز منصات التسويق عبر المؤثرين تمويلاً لتوسيع منصتها وخدماتها، قيمته 3.6 ملايين دولار تقريباً في عام 2020، بينما تمكنت AspireIQ من جمع 32 مليون دولار في نفس العام.

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