28 % نمو قيمة التداولات الإيجارية بعجمان 2022

المصدر: (عجمان - البيان)

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية للعام الماضي 2022.

حيث سجلت القيم الإيجارية نمواً بواقع 512 مليون درهم، وبزيادة بلغت 28%، مقارنة مع عام 2020، بحسب تقرير عام 2022 الصادر عن الدائرة.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن إمارة عجمان أصبحت اليوم في مصاف المدن الجاذبة للسكان والزوار والسياح والمستثمرين، مبيناً أن عجمان تمضي بقوة في دفع عجلة الاستثمار.

وتابع: إن عدد القيم الإيجارية للعقد السكني بلغ 1.7 مليار درهم مقارنة بـ 1.47 مليار، خلال عام 2021، وبلغت قيم العقد التجاري العام الماضي 1.41 مليار درهم، وحققت قيم العقد الاستثماري 161 مليون درهم.

وبين أن الموقع الجغرافي المتميز للإمارة باعتبارها حلقة وصل مع الإمارات الأخرى أسهم في ارتفاع عدد العقود السكنية والتجارية والاستثمارية.

موضحاً أن القيادة في عجمان تحرص على تقديم كل أنواع التحفيز والتسهيلات والدعم للسكان والمستثمرين.

وقال عمار عبد الكريم آل كايد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في الدائرة: إن تصديق العقود الإيجارية بأنواعها السكنية والتجارية والاستثمارية شهد زيادة ملحوظة، خلال العام الماضي 2022 مقارنة بعامي 2021 و2020، حيث أنجزت الكوادر 65087 معاملة عقد سكني، و27952 معاملة عقد تجاري، و232 معاملة عقد استثماري.

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