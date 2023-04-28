مجموعة «بيومر» تفتتح مكاتبها الجديدة في دبي كوميرسيتي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، و«وصل» العقارية، افتتاح «مجموعة بيومر العالمية»، المتخصصة بالأنظمة اللوجستية، لمكاتبها الجديدة في المنطقة الحرة.

وينسجم هذا الإعلان مع التزام دبي كوميرسيتي، بقيادة عملية تطور ونمو منظومة التجارة الرقمية، بما يتماشى مع هويتها الاستراتيجية الجديدة، وتحقيقاً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية لزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بدبي خلال العشر سنوات القادمة. وتأسست «مجموعة بيومر» عام 1935 في ألمانيا، ويضم فريق عملها ما يزيد على 5,400 موظف في مختلف أنحاء العالم.

وتتجاوز قيمة مبيعات المجموعة أكثر من 1.2 مليار يورو سنوياً.

وستعمل المجموعة الألمانية العريقة، من خلال مكاتبها على تزويد متعامليها على مستوى المنطقة بحلول المناولة المتطورة، التي تتبنى أحدث التكنولوجيا الرقمية، مستفيدة من تميز البنية التحتية التكنولوجية والرقمية عالمية المستوى، التي تحتضنها دبي كوميرسيتي، والتي تسمح بتقديم أعلى مستويات الأداء على صعيد العمليات.

وقال ميتش بيترمان نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في دبي كوميرسيتي: نرحب بمجموعة بيومر في المنطقة الحرة، كونها رائدة عالمياً في قطاع أنظمة الخدمات اللوجستية.

حيث ستكون بمثابة إضافة نوعية وقيّمة إلى محفظة الشركات التي تتخذ من دبي كوميرسيتي مقراً لها ولعملياتها، وسنسعى من جانبنا إلى دعم طموحات المجموعة على صعيد تسريع العمليات على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال البنية التحتية الرقمية عالمية المستوى التي نوفرها».

وقال توربين بوش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيومر الشرق الأوسط: «تحرص مجموعة بيومر منذ أكثر من ثمانية عقود، على اتخاذ خطوات تعزز سمعتها الرائدة والمرموقة، وتدعم تطور ونمو أعمالها، وتلبي متطلبات المتعاملين وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية.

ويأتي افتتاح مكاتبنا الإقليمية ضمن دبي كوميرسيتي، التزاماً بهذا النهج. إذ تقدم المنطقة الحرة كافة المقومات التي من شأنها الارتقاء بمكانتنا الرائدة، في ما يتعلق بتقديم أبرز الحلول اللوجستية.

وذلك بفضل منظومتها الرقمية المتكاملة، وباقاتها المتميزة من الحلول المتطورة والذكية والعروض الفريدة، وما تقدمه للشركات التي تعمل ضمنها من فرصٍ وخدمات، تعزز تطوير المعارف والاستراتيجيات، وتعزيز العلاقات، وتشكيل الشراكات».

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