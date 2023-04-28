1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 1.5 مليار درهم مع 533 مبايعة بقيمة 1.24 مليار درهم، منها 44 مبايعة للأراضي بقيمة 224.57 مليون درهم و489 للشقق والفلل بقيمة 1.02 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم في الحبية الرابعة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق في عدد المبايعات مع 14 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل. وسجلت الرهونات 239.19 مليون درهم منها 19 رهونات أراضٍ بقيمة 22.55 مليون درهم و110 رهونات فلل وشقق بقيمة 216.65 مليون درهم وتم تسجيل 21 هبة بقيمة 21.52 مليون درهم.

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