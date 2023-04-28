«البيان» تفوز بجائزة الإبداع الإعلامي في تغطية القرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أسماء الفائزين من الشركاء والممثلين الإعلاميين في جوائز موسمها الـ27 الذي حقق نجاحاً كبيراً عبر استقبال ملايين الزوار وإحراز العديد من الأرقام القياسية، وفازت «البيان» بجائزة الإبداع الإعلامي لتغطية أنشطة هذا الموسم.

وتم الإعلان عن الفائزين في الحفل السنوي لتوزيع الجوائز، والذي أقيم أول من أمس في «مجلس العالم» في القرية العالمية، تكريماً للأداء المتميز وتقديراً للإسهامات الكبيرة التي قدمها الشركاء والإعلام لنجاح موسم القرية العالمية لهذا العام. واحتفت القرية بالإعلاميين والصحفيين الذين قدّموا دعماً متميزاً للوجهة وشركائها عبر تغطيتهم الاستثنائية مختلف أنشطتها وفعالياتها، إذ تسلمت ديانا أيوب من صحيفة الإمارات اليوم جائزة أفضل تغطية باللغة العربية، وحصلت هويدا عثمان من مجلة كل الأسرة على جائزة أفضل مقال باللغة العربية.

وحصل مصطفى عبدالعظيم من صحيفة الاتحاد على جائزة التميز الإعلامي، وشيرين فاروق من صحيفة «البيان» على جائزة الإبداع الإعلامي، وكريستيفور وايت أوك من صحيفة ذا ناشونال على جائزة أفضل صورة، وحصل محمد صالح من صحيفة جلف مادايامام على جائزة أفضل تغطية بلغة أخرى، في حين تلقّت مها عادل من صحيفة الخليج جائزة اختيار لجنة التحكيم عن أفضل مقال وأحلام اليعقوب من تلفزيون العربية جائزة اختيار لجنة التحكيم عن أفضل تقرير، وفاز سمير السعدي من صحيفة الفجر بجائزة الالتزام الإعلامي.

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