مساهمو بنك الاستثمار يوافقون على إجراءات لإعادة هيكلة رأس المال

المصدر: الشارقة- البيان

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عقدت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار، أمس، اجتماعها غير العادي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، عبر الاتصال المرئي والحضوري في بيت الحكمة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومساهمي البنك، وممثلي الإدارة التنفيذية.

ووافقت الجمعية العمومية، خلال اجتماعها على خطة إعادة هيكلة رأس المال المقترحة للبنك من قبل مجلس الإدارة، وناقشت عدداً من البنود التي تهدف إلى تعزيز أداء البنك، ودفع عجلة نموه المالي والاقتصادي، والتي ستسهم على إثرها في تعديل رأس مال البنك ليبلغ 3.202.492.929 درهماً إماراتياً، عن طريق إصدار حقوق أولوية، بقيمة 260 مليار سهم. ووافقت الجمعية على إبرام البنك اتفاقية الضمان مع حكومة الشارقة، بقيمة 3 مليارات درهم إماراتي، والتي سيتم بموجبها شطب خسائر البنك المتراكمة، والموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للبنك بتوقيع الاتفاقية.

كما وافق المساهمون على تعديلات بنود النظام الأساسي للبنك، بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021م، بشأن الشركات التجارية. وشملت التعديلات 75 مادة في أبواب قانون الشركة المتنوعة، وهي: تأسيس الشركة، ورأس مال الشركة، وأدوات الدين الأخرى، والسندات والصكوك، ومجلس الإدارة، والجمعية العمومية، ومدقق الحسابات، ومالية الشركة، كما أقر الاجتماع إجراء تعديلات على حساب الاحتياطي الاختياري للبنك.

وقال أحمد أبوعيدة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: نسعى في البنك لمواءمة جهودنا مع الرؤية الحكيمة لحكومة إمارة الشارقة، والسير على خطى الأجندة الاقتصادية الطموحة للدولة التي نلتزم بتنفيذها في كل جانب من جوانب عملياتنا، لدعم رؤية الدولة للنمو والتنمية، وما زالت مهمتنا الأولى والأخيرة إيجاد أفضل الحلول المبتكرة لعملائنا ومستثمرينا، لنبقى دائماً محل ثقتهم.

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