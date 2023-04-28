الكشف عن تصميم منتجع «وين جزيرة المرجان» باستثمارات 14.3 مليار درهم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة «وين ريزورتس»؛ المطور والمشغل العالمي للمنتجعات الفاخرة المدرجة في الولايات المتحدة، عن اختيار «وين جزيرة المرجان» اسماً معتمداً لمنتجعها المتكامل الجديد المقرر تطويره في إمارة رأس الخيمة بتكلفة تقدّر بـ14.3 مليار درهم. وكشفت الشركة عن الرؤية التصميمية لأول منتجع شاطئي تقوم بتطويره على مستوى العالم، حيث يستلهم تصميمه من المناظر البحرية الوادعة لجزيرة المرجان، وهي أرخبيل اصطناعي مكون من أربع جزر. ويتم تطوير المنتجع بالتعاون مع الشركاء المحليين «مرجان» و«راك للضيافة القابضة».

وسيحتل «وين جزيرة المرجان» موقعاً يرتفع أكثر من 1000 قدم (305 أمتار) فوق سطح البحر، ضامناً لضيوفه إطلالات خلابة على مياه الخليج اللازوردية، وسيوفر للزوار تجربة فاخرة استثنائية تشمل العديد من خيارات العروض والألعاب الترفيهية.

ويسهم منتجع «وين جزيرة المرجان» في الارتقاء بمكانة رأس الخيمة بوصفها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، إضافة إلى خلق قيمة مجزية لاقتصاد الإمارة من خلال دعم قطاعها السياحي واستحداث فرص عمل جديدة، علماً بأن أعمال التشييد والإنشاءات في الموقع قد انطلقت في وقت سابق من هذا العام.

وسيكون هناك حوالي 1500 غرفة وجناح وفيلا فخمة. وقال كريج بيلينجز، الرئيس التنفيذي لشركة «وين ريزورتس»: «نتطلع إلى افتتاح المنتجع في مطلع عام 2027».

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