مؤشر سوق دبي قرب أعلى مستوى في عام

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.75 % إلى 3515.91 نقطة، في ختام جلسة أمس، مسجلاً أعلى مستوياته في 11 شهراً ونصف منذ 11 مايو الماضي، مدعوما بإعلان البنوك المدرجة عن نتائج أعمال قياسية للربع الأول 2023.

وقاد سهما «ديار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» بعد إعلان البنك تضاعف أرباحه إلى مستوى قياسي بلغ 6 مليارات درهم في الربع الأول مكاسب 26 شركة بسوق دبي، وارتفعا بنسبة 3.8% و3.73% على التوالي. وشهد سوق دبي المالي، بختام الجلسة ارتفاع عدد من الأسهم القيادية، بمقدمها أسهم مصرف السلام السودان 3.77 %، ودبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين 3.7 %، وسوق دبي المالي 2.05 %، وسالك 1.35 %، وإعمار العقارية 1.02%.

واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من التداولات، بسيولة 99.86 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية»، جاذباً أكثر من 77.8 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي»، بسيولة 33.16 مليون درهم.

تجاوزت رسملة الأسهم المحلية حاجز 3.4 تريليونات درهم في ختام الجلسة، وذلك للمرة الأولى في تاريخها مدعومة بمكاسب أسهم البنوك مع توالي الإعلان عن أرباح قوية في الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.39 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 3.4 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.790 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و618.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وحقق السوقان إجمالي 22.25 ألف صفقة، شملت 455.9 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 169.75 مليون سهم في سوق دبي، و286.16 مليون سهم في سوق أبوظبي.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.62 مليار درهم، توزعت بين 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و421.5 مليون درهم في سوق دبي.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.77% إلى مستوى 9750.75 نقطة، ليسجل أكبر وتيرة مكاسب يومية في شهر ونصف، وذلك منذ منتصف مارس الماضي. وصعد في سوق أبوظبي أسهم البنك العربي المتحد 10.58%، وحديد الإمارات - أركان 9.03 %، وبنك رأس الخيمة الوطني 7.07 %، وأبوظبي الأول 3.27%، وملتيبلاي 2.86 %.

واجتذب سهم «العالمية القابضة»، سيولة 234.52 مليون درهم، تلاه «أركان»، جاذباً أكثر من 107.55 ملايين درهم، فيما بلغت سيولة «أدنوك للغاز» نحو 97.41 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز